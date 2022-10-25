Об этом актер объявил в своем Instagram.

Британский актер Генри Кавилл, сыгравший Кларка Кента (Супермена) в фильмах "Человек из стали", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Лига справедливости" и "Лига справедливости Зака Снайдера" возвращается к этой роли.

"Я хотел дождаться конца выходных, прежде чем обнародовать это. Хотел дать всем вам возможность посмотреть "Черного Адама". Но теперь, когда многие из вас посмотрели картину, я хотел сделать это официально: я вернулся как Супермен", - сказал актер.

Звезда отметил, что это начало "чего-то большего". Кавилл намекнул, что он появится в роли Супергероя не раз. Однако более подробной информации о будущих проектах Warner Bros. актер не сообщил.

Ранее отмечалось, что кинокомпания готовит новые проекты из вселенной по комиксам DC, однако, не раскрывает много деталей. Предполагается, что Кавилл может появиться в роли Кларка Кента в новом фильме о Флеше, премьера которого запланирована на лето 2023 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb