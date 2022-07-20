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Теперь не только Донбасс: Лавров заявил, что РФ изменила "географические" задачи в войне с Украиной

20 июля, 2022 среда
14:00
война с Россией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва планирует захватить не только Донбасс и Луганщину, но и Херсонскую, Запорожскую области и другие территории Украины

Об этом Лавров заявил в интервью российским пропагандистским СМИ.

По его словам, "географические" задачи "военной спецоперации" России в Украине изменились. Теперь это не только Донецкая и Луганская области, но и ряд других территорий.

"Сейчас география другая. Это далеко не только "ДНР" и "ЛНР", это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий", - сказал Лавров.

Он объяснил "расширение географии" тем, что Россия якобы "не может допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или тот, кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу территории РФ и объявивших о своей республике" "независимость".

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Украина
Россия
Запорожье
Донбасс
Херсон
Херсонщина
Запорожская область
оружие для Украины
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