Теперь не до футбола людям. Люди гибнут, бл*дь, взрывы за окном. Сидишь и думаешь: может, сейчас ракета залетит, - тренер сборной Украины Петраков

Об этом сообщает "Футбол 1/2/3".



По словам Петракова, он также связан с легионерами, которые помогают Украине.



"Я всегда на связи с ребятами, через день с ними разговариваю. С легионерами тоже поддерживаю контакт, они невероятно помогают, они все понимают. Для всех футбол отошел на второй план, когда гибнут наши земляки. Но я понимаю, что после каждой войны приходит мир, надо также об этом думать... Сейчас не до футбола людям. Если я буду рассказывать о планах, они могут неправильно это понять, о каком футболе речь. думаешь, может, сейчас тебе, б###ь, ракета залетит", – сказал главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

Напомним, 8 марта матч сборной Украины против Шотландии в отборе чемпионата мира-2022 был перенесен на июнь.

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