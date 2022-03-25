Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная Спорт Теперь не до футбола людям. Люди гибнут, бл*дь, взрывы за окном. Сидишь и думаешь: может, сейчас ракета залетит, - тренер сборной Украины Петраков

Теперь не до футбола людям. Люди гибнут, бл*дь, взрывы за окном. Сидишь и думаешь: может, сейчас ракета залетит, - тренер сборной Украины Петраков

25 мартa, 2022 пятница
19:05
Спорт

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, что постоянно на связи со своими футболистами, хоть сейчас и не до футбола

Об этом сообщает "Футбол 1/2/3".

По словам Петракова, он также связан с легионерами, которые помогают Украине.

"Я всегда на связи с ребятами, через день с ними разговариваю. С легионерами тоже поддерживаю контакт, они невероятно помогают, они все понимают. Для всех футбол отошел на второй план, когда гибнут наши земляки. Но я понимаю, что после каждой войны приходит мир, надо также об этом думать... Сейчас не до футбола людям. Если я буду рассказывать о планах, они могут неправильно это понять, о каком футболе речь. думаешь, может, сейчас тебе, б###ь, ракета залетит", – сказал главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

  • Напомним, 8 марта матч сборной Украины против Шотландии в отборе чемпионата мира-2022 был перенесен на июнь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

война с Россией
русская агрессия
война
Читайте также:
24 мартa, 2022 четверг
"Николаев дает жару, орки отступают, хотят закрепиться на позициях, однако у них это плохо получается": советница патронатной службы начальника николаевской ОВА
Олексій Арестович
24 мартa, 2022 четверг
Голые, босые оккупанты: фронт почти замер, у войск РФ нет ресурсов, чтобы продолжать наступление, - Арестович
25 мартa, 2022 пятница
В результате нанесения удара по оккупированному порту Бердянск, уничтожен большой десантный корабль "Саратов" - Генштаб
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.94
  • EUR
    Покупка 32.18
    Продажа 33.25
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
25 мартa
19:49
Винтовка Мосина - Нагана и фургон "Буханка". В СНБО рассказали о "новейшем" вооружении армии агрессора
19:49
Ювелирная компания Tiffany&Co. приостанавливает закупку российских бриллиантов
19:32
Украинцам следует ожидать порывистого ветра, дождей и ночных морозов 26-27 марта
19:20
gettyimages
Так я больше помогу своей стране, чем буду стоять в терробороне и бегать с автоматом по Киеву, - Усик объяснил, почему уехал из Украины и согласился на реванш с Джошуа
19:19
Обновлено
Виннитчину обстреляли ракетами, - глава ОВА
19:19
Нидерланды планируют подготовить приют для 15 тыс. украинских беженцев: переоборудуют офисы и тюрьму
19:04
Джоан Роулинг ответила Путину на его "критику" западной культуры
18:57
Ермак призвал Запад признать РФ государством-террористом и исключить его из Совбеза ООН
18:39
США готовы к новым санкциям против России, - Салливан
18:37
Spotify прекращает свою деятельность в России, - Федоров
18:36
Украина выиграла общий зачет Кубка Европы по лыжной акробатике
18:35
Войска РФ вошли в Кирилловку, Запорожской области, местные власти отказались от сотрудничества с оккупантами
18:31
Китай будет играть "конструктивную роль" в окончании войны в Украине, - Си Цзиньпин
18:20
Британско-гонконгский банк HSBC не будет работать с российскими клиентами
18:16
У нас много информаторов в российской армии, в их политических кругах и госруководстве, – глава разведки Буданов
18:00
Железнодорожное сообщение с Беларусью прекращено, - глава Ривненской ОВА
18:00
США назвали позицию Индии в отношении Украины "неудовлетворительной", но ожидаемой
17:56
В Одесской области сбили три крылатые ракеты, - ОВА
17:52
Эд Ширан отреагировал на предложение группы "Антитела" провести вместе телемост в поддержку Украины: жду, чтобы послушать вашу музыку
17:50
Эксклюзив
Запорожье
Запорожье в безопасности, однако это не значит, что противник не планирует захват, - офицер ВСУ о ситуации в городе
17:46
Российский корабль обстрелял Санжейку в Одесской области, а позже заявил о "гарантиях безопасности" для прохода гражданских судов, - ВМС ВСУ
17:38
Hyatt
Сеть гостиниц Hyatt уходит из России из-за вторжения в Украину
17:31
Порошенко
Порошенко в эфире британского телевидения: Сейчас главная задача мира – спасти Украину
17:30
ДБР
ГБР открыло дело против экс-мера Изюма и его пособников, которые способствуют сдаче города
17:25
Бойцы ТрО освободили село Малиновку в Запорожской области
17:16
Первая российская компания вошла в технический дефолт
17:09
США и НАТО готовят план действий на случай нападения РФ на страны Альянса
17:09
Нет никакого консенсуса с Россией относительно упомянутых Эрдоганом четырех пунктов, – Кулеба
17:01
Подсанкционный российский олигарх Авен "не знает, как выжить" в Лондоне, - Financial Times
17:01
Украина прекратила действие всех соглашений с РФ о взаимном признании дипломов об образовании и ученых званиях
16:55
В Киевской области вводят комендантский час до утра 26 марта
16:52
Китай
В ЕС подозревают, что Китай может поставлять техническое оборудование в РФ, чтобы смягчить влияние санкций
16:43
На перроне Вильнюсского вокзала, где останавливаются транзитные поезда из Москвы, открыли выставку фотографий войны в Украине
16:32
Азовсталь
В Европе резко выросли цены на сталь после вторжения России в Украину
16:29
Риск химатаки увеличился: российская армия может применить зарин в городах Украины, в которых не получается прорвать оборону, - Центр противодействия дезинформации
16:17
В ближайшие недели этого не произойдет: для захвата Киева россиянам требуется минимум втрое больше сил, чем сейчас, - штаб Командования Сухопутных войск ВСУ
16:15
Украинским беженцам разрешили привозить домашних животных в Северную Ирландию
16:09
Самолет президента Польши, летевшего на встречу с Байденом, совершил аварийную посадку в Варшаве
16:03
Оккупанты планировали уже 25 марта вернуться домой: СБУ перехватила разговор российского военного
15:53
Макаров, Киевской области, в "серой зоне", никакие войска его не контролируют, - заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV