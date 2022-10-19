Теперь на всех автобусных маршрутах Киева можно рассчитываться картой

Об этом сообщает Киевская ГГА.

"Никакие дроны и ракеты не остановят идею, время которой наступило. Рассчитаться банковской картой или гаджетом с NFC можно уже на всех автобусных маршрутах. Продолжаем работать, следите за обновлениями", – сказал заместитель главы КГГА, руководитель цифровой трансформации и Киев Петр Оленич.

Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. Подтверждением работы системы на том или ином маршруте являются фирменные наклейки на валидаторах.

Стоимость разовой поездки при оплате банковской картой составляет 8 гривен.

Если у пассажира есть право на бесплатный проезд, на карте киевлянина должна быть подключена и активирована соответствующая льгота.

Также в КГГА заверили, что система будет работать уже на всех маршрутах и всех видах коммунального наземного общественного транспорта.

Проект реализуется столичными властями при поддержке Mastercard и Visa.

Напомним, во Львове электронный билет полноценно не будет работать до конца войны

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