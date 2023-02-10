Байден в последнем интервью сказал простое и понятное для нас дело — Путин потерял Украину.

Во-первых, это не только эмоция — это фиксация нового геополитического статус-кво. Претензии любого российского режима к "особым" интересам в Украине больше не воспринимаются как данность для формирования политики. Кремль и дальше будет мешать и создавать проблемы, но не определять.

Претензии любого российского режима на "особые" интересы в Украине больше не воспринимаются как данность для формирования политики

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И, во-вторых, США и Запад в целом должны активно помочь Украине стать историей успеха. "Расширение" Запада должно стать именно историей успеха, в отличии, например, от Афганистана, который никогда частью Запада никем не считался. Слова Байдена — это как известная натовская идентификация "свой — чужой" для самолетов. Теперь мы становимся "своими" для Запада. Это и есть новое геополитическое статус-кво.

Ну а дальше, конечно, будет...

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Об авторе. Павел Климкин, дипломат, эксминистр иностранных дел Украины

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