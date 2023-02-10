Теперь мы становимся "своими" для Запада
Байден зафиксировал новый геополитический статус-кво
Байден в последнем интервью сказал простое и понятное для нас дело — Путин потерял Украину.
Во-первых, это не только эмоция — это фиксация нового геополитического статус-кво. Претензии любого российского режима к "особым" интересам в Украине больше не воспринимаются как данность для формирования политики. Кремль и дальше будет мешать и создавать проблемы, но не определять.
Претензии любого российского режима на "особые" интересы в Украине больше не воспринимаются как данность для формирования политики
Читайте также: Запад поставил Россию "на растяжку"
И, во-вторых, США и Запад в целом должны активно помочь Украине стать историей успеха. "Расширение" Запада должно стать именно историей успеха, в отличии, например, от Афганистана, который никогда частью Запада никем не считался. Слова Байдена — это как известная натовская идентификация "свой — чужой" для самолетов. Теперь мы становимся "своими" для Запада. Это и есть новое геополитическое статус-кво.
Ну а дальше, конечно, будет...
Об авторе. Павел Климкин, дипломат, эксминистр иностранных дел Украины
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.58
Покупка 39.58Продажа 40.26
-
EUR
Покупка 41.98Продажа 42.86
- Актуальное
- Важное