Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации .

"Уже больше года вы шертите авто в приложении без бумаг и хлопот. Но команда Дии не останавливается, поэтому мы доработали популярный сервис. Теперь авто можно не только поделиться, но и отменить шеринг, если такой потребности больше нет", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что отменить услугу может как владелец транспортного средства, так и пользователь.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо быть авторизованным в Дии, а затем выбрать "Услуги" - "Шеринг авто" и "Отменить шеринг".

Для надлежащего пользователя процедура несколько иная. Тогда необходимо перейти к "Меню свидетельства о регистрации транспортного средства", выбрать "Отказаться от пользования авто" – "Начать" – пошерть сформированный экран с запросом владельцу для подтверждения.

Отмена произойдет автоматически, техпаспорт исчезнет из действия надлежащего пользователя.

"Эта услуга особенно актуальна во время войны, ведь позволяет пошерить авто временно. Например, чтобы помочь родным уехать из зоны боевых действий", - отмечают в ведомстве.