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Теперь можно отменить: В Дии усовершенствовали услугу шеринга автомобиля

25 апреля, 2023 вторник
13:09
Технологии дия

Теперь в Дии можно не только поделиться техпаспортом своего автомобиля с другим человеком, но и отменить шеринг в несколько кликов

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации .

"Уже больше года вы шертите авто в приложении без бумаг и хлопот. Но команда Дии не останавливается, поэтому мы доработали популярный сервис. Теперь авто можно не только поделиться, но и отменить шеринг, если такой потребности больше нет", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что отменить услугу может как владелец транспортного средства, так и пользователь.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо быть авторизованным в Дии, а затем выбрать "Услуги" - "Шеринг авто" и "Отменить шеринг".

Для надлежащего пользователя процедура несколько иная. Тогда необходимо перейти к "Меню свидетельства о регистрации транспортного средства", выбрать "Отказаться от пользования авто" – "Начать" – пошерть сформированный экран с запросом владельцу для подтверждения.

Отмена произойдет автоматически, техпаспорт исчезнет из действия надлежащего пользователя.

"Эта услуга особенно актуальна во время войны, ведь позволяет пошерить авто временно. Например, чтобы помочь родным уехать из зоны боевых действий", - отмечают в ведомстве.

  • 31 августа того года в Дии добавили электронное пенсионное, вид на жительство, а также возобновления шеринга авто и оплату штрафов от патрульных. Некоторые документы будут доступны на английском языке.
  • 13 февраля сообщалось, что Министерство цифровой трансформации Украины не планирует внедрять новые сервисы в Дии, чтобы отправлять повестки.
  • 14 марта стало известно, что в приложении для смартфонов "Дия" не будет цифровых повесток . Реестр "Оберег", где хранятся данные о военнообязанных, не имеет отношения к Дие.
  • В приложении "Дия" теперь можно получить справку о несудимости. Новая услуга доступна в приложении для всех пользователей, достигших 14 лет.
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