Об этом сообщили в facebook ГосКино Украины.

Посмотреть фильм теперь можно на стриминговых платформах:

"Люксембург, Люксембург" - второй полнометражный фильм украинского режиссера Антонио Лукича. Главные роли в ленте сыграли участники рэп-группы "Курган и Agregat" - братья Рамил и Амил Насировы.

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Что известно о фильме

"Люксембург, Люксембург" осенью 2020 года стал победителем конкурса Госкино. Снимали фильм в 2021 году в Лубнах, Киеве (на настоящем полицейском полигоне) и Люксембурге. А постпродакшн продолжался уже после 24 февраля 2022 года, в условиях воздушных тревог и блекаутов. Команда спешила к международной премьере ленты, которая состоялась на 79-м Венецианском международном кинофестивале в конкурсе "Горизонты".

Всеукраинская премьера прошла 5 апреля этого года в Доме культуры пгт Близнецы Харьковской области, откуда родом исполнители главных ролей – Амил и Рамил Насировы.

12 апреля в Киеве прошел допремьерный показ. С 13 апреля команда проекта отправляется во всеукраинский тур, который охватит Лубны, Полтаву, Харьков, Одессу, Киев, Каменец-Подольский, Черновцы, Ивано-Франковск, Львов и Ужгород.

5 мая трагикомедия "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича ворвалась в список десяти самых кассовых фильмов Украины времен независимости.

14 июня на фильм появился на Netflix.

Позже стало известно, что трагикомедия "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича через девять недель увидели 228 110 зрителей. Собрать удалось более 34 млн. гривен.