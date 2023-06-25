Теперь кто угодно может захватить условный Таганрог и требовать чего-то от Кремля, - политолог Саакян
Все вопросы, которые поднял мятеж вагнеровцев, остаются открытыми - их по меньшей мере четыре. Можно сделать вывод, что ничего не закончилось
Об этом в эфире Еспресо заявил политолог Олег Саакян.
"Ничего еще не закончилось. Все вопросы, которые поднял мятеж вагнеровцев - остались. Конфликт по линии Шойгу - Пригожин, Путин не дал ответа - ему сейчас нужно делать кадровые выводы, которые он очень не хочет делать. Конфликт элит внутри никуда не девается. Теперь кто угодно может захватить какой-нибудь Таганрог и требовать от Кремля еще чего-нибудь, а кто-то объявит "поход возмездия" на Москву. И что, это может быть безнаказанным, если у тебя достаточно силы?", - подчеркнул он.
Политолог добавил, что Путин продемонстрировал свою слабость и это также остающийся вопрос.
"Третье - сейчас открылся период постПутина. Все элиты понимают, что они должны быть готовы. Оказалось, что такой сценарий реален и им нужно быть готовыми к постпутинской России. Поэтому начинается гонка элит с удвоенной силой. Четвертый момент - на фоне этого целый ряд игроков не продемонстрировали сразу своей преданности Путину и нужно делать выводы. Те, кто сели в самолеты и улетели, те, кто поступили как Кадыров. Путину сейчас нужно их репрессировать - показать силу, но режим базируется принципиально на безнаказанности элит. Они неприкосновенны, они каста и Путин им это гарантирует, но сейчас нужно включать репрессии – это для Путина и его выживания будет вызовом. Все только началось", – подытожил Саакян.
- В пятницу, 23 июня, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что 25 тыс. наемников идут разбираться с Сергеем Шойгу. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке.
- Вечером в субботу, 24 июня 2023 года, приближенный к администрации самопровозглашенного президента Республики Беларусь ТГ-канал "Пул первого" обнародовал текст от пресс-службы Александра Лукашенко о том, что Пригожин согласился остановить движение колонн на Москву.
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