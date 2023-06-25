Об этом в эфире Еспресо заявил политолог Олег Саакян.

"Ничего еще не закончилось. Все вопросы, которые поднял мятеж вагнеровцев - остались. Конфликт по линии Шойгу - Пригожин, Путин не дал ответа - ему сейчас нужно делать кадровые выводы, которые он очень не хочет делать. Конфликт элит внутри никуда не девается. Теперь кто угодно может захватить какой-нибудь Таганрог и требовать от Кремля еще чего-нибудь, а кто-то объявит "поход возмездия" на Москву. И что, это может быть безнаказанным, если у тебя достаточно силы?", - подчеркнул он.

Политолог добавил, что Путин продемонстрировал свою слабость и это также остающийся вопрос.

"Третье - сейчас открылся период постПутина. Все элиты понимают, что они должны быть готовы. Оказалось, что такой сценарий реален и им нужно быть готовыми к постпутинской России. Поэтому начинается гонка элит с удвоенной силой. Четвертый момент - на фоне этого целый ряд игроков не продемонстрировали сразу своей преданности Путину и нужно делать выводы. Те, кто сели в самолеты и улетели, те, кто поступили как Кадыров. Путину сейчас нужно их репрессировать - показать силу, но режим базируется принципиально на безнаказанности элит. Они неприкосновенны, они каста и Путин им это гарантирует, но сейчас нужно включать репрессии – это для Путина и его выживания будет вызовом. Все только началось", – подытожил Саакян.