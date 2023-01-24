"Теперь F-16? Беру в работу": Кулеба прокомментировал следующие шаги союзников по поставке военной техники Украине
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал сообщение СМИ о том, что Украина получит танки сообщением, что союзники уже берутся за лоббирование поставок самолетов F-16
Об этом он написал в Facebook.
"Теперь F16?" – "Да." – "Беру в работу, друг". Это я только что получил вопрос от одного европейского коллеги. И ответил ему. Он знает, что делать", – отметил глава украинской дипломатии.
И добавил, что украинцы уже знают, что как бы сложно ни было, никогда нельзя сдаваться:
"Как бы грустно ни было, нельзя отчаиваться. Как бы ни старались вороженьки, они погибнут как роса на солнце. Всегда нужно верить и много работать. И все будет. Потому что Украина может все".
Кулеба не уточнил, о какой стране идет речь. Но на прошлой неделе стало известно, что в правительстве Нидерландов потенциально готовы обсудить предоставление Украине истребителей F-16, если Киев озвучит такую просьбу.
Перед этим издание Spiegel сообщило о решении Германии одобрить предоставление Украине танков Leopard 2.
Ожидается, что о предоставлении Украине танков канцлер Олаф Шольц объявит в среду, выступая в Бундесвере, запланированном на 14:00 по Киеву. Тогда же он может объявить, что Германия разрешает реэкспорт Leopard 2 из других европейских стран.
- Напомним, в офисе президента Украины убеждены , что следующее заседание в формате "Рамштайн", которое запланировано на середину февраля, будет авиационным.
- Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил , что уже фактически определен тип самолета, который будет предоставлен Украине: готовятся пилоты, персонал и инфраструктура.
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