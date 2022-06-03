Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Для ЕС и НАТО Венгрия уже почти открыто ассоциируется с позицией России. В этих союзах Венгрия выступает "троянским конем". Это не случайность, что Виктор Орбан и Петер Сийярто (министр иностранных дел и торговли Венгрии, – ред.) получают награды РФ", – сказал Огрызко.



Также дипломат отметил, что НАТО и ЕС должны отказаться от коллективного согласия при принятии решений, в частности во внешнеполитических и принципиальных вопросах.



"Тогда Венгрия будет носиться со своей принципиальной позицией и шантажом сама с себой. ЕС и НАТО будут принимать решения, которые считают целесообразными", - подчеркнул дипломат.

Огрызко добавил, что позиция Венгрии нивелирует ценности и идеи ЕС и Североатлантического союза. Кроме того, страна блокирует важные геополитические решения в этих союзах.



"Это превращает Евросоюз и НАТО в нечто похожее на совершенно неадекватную Организацию Объединенных Наций. ООН – красиво называется, записала в устав очень правильные вещи, но ничего не может сделать. Поскольку такие страны как Россия или Китай имеют право вето в Совбезе ООН, таким образом они блокируют решения всей организации. То же самое будет и в случае с Венгрией и ЕС и НАТО. Очень хорошо, что в этих двух союзах это начинают осознавать наконец-то", - сказал дипломат.

Венгрия снова блокирует принятие санкций ЕС. Требует исключить из них лидера РПЦ Кирилла. Об этом пишет Bloomberg, со ссылкой на чиновников, знакомых с переговорами за закрытыми дверями.

В Евросоюзе произошел "раскол" из-за шестого пакета санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg.

Венгрия может быть лишена права голоса в ЕС. В ЕС считают, что страна позволяет себе шантаж по отношению к другим государствам. Об этом заявила вице-президент Европарламента Катарина Барли.

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