Теперь для ЕС и НАТО Венгрия открыто ассоциируется с позицией России, - дипломат Огрызко
Дипломат Владимир Огрызко убежден, что для Евросоюза и Североатлантического союза Венгрия уже открыто стала голосом РФ в этих организациях
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Для ЕС и НАТО Венгрия уже почти открыто ассоциируется с позицией России. В этих союзах Венгрия выступает "троянским конем". Это не случайность, что Виктор Орбан и Петер Сийярто (министр иностранных дел и торговли Венгрии, – ред.) получают награды РФ", – сказал Огрызко.
Также дипломат отметил, что НАТО и ЕС должны отказаться от коллективного согласия при принятии решений, в частности во внешнеполитических и принципиальных вопросах.
"Тогда Венгрия будет носиться со своей принципиальной позицией и шантажом сама с себой. ЕС и НАТО будут принимать решения, которые считают целесообразными", - подчеркнул дипломат.
Огрызко добавил, что позиция Венгрии нивелирует ценности и идеи ЕС и Североатлантического союза. Кроме того, страна блокирует важные геополитические решения в этих союзах.
"Это превращает Евросоюз и НАТО в нечто похожее на совершенно неадекватную Организацию Объединенных Наций. ООН – красиво называется, записала в устав очень правильные вещи, но ничего не может сделать. Поскольку такие страны как Россия или Китай имеют право вето в Совбезе ООН, таким образом они блокируют решения всей организации. То же самое будет и в случае с Венгрией и ЕС и НАТО. Очень хорошо, что в этих двух союзах это начинают осознавать наконец-то", - сказал дипломат.
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