Теперь ChatGPT имеет доступ в интернет, чтобы предоставлять пользователям актуальную информацию

Об этом пишут OpenAI и BBC .

"Теперь ChatGPT может просматривать интернет, чтобы предоставить вам актуальную и достоверную информацию вместе с прямыми ссылками на источники. Он больше не ограничивается данными до сентября 2021 года", - говорится в сообщении OpenAI.

Эта функция будет доступна для некоторых пользователей премиумкласса. Однако, по словам OpenAI, в скором времени этой функцией смогут пользоваться все пользователи.

Кроме этого, чат-бот в скором времени сможет вести голосовые разговоры с пользователями. Отмечается, что нововведения кардинально изменят способ поиска информации в Интернете.

Что известно о ChatGPT

ChatGPT – это бесплатный чат-бот от OpenAI, который запустили 30 ноября 2022 года. Чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, способен работать в диалоговом режиме, поддерживает запросы на естественных языках. Имеет широкие возможности: написание кода, создание текстов, возможность перевода, получение точных ответов и использование контекста диалога для ответов.

OpenAI сотрудничает с Microsoft и продает доступ к своим моделям искусственного интеллекта.

18 февраля 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что после переговоров, официальных писем, звонков и встреч с представителями OpenAI - ChatGPT стал доступным для регистрации пользователям из Украины. Программа не работает только на временно оккупированных Россией украинских территориях.

2 июня мобильное приложение с чат-ботом от OpenAI ChatGPT стало доступным в Украине. Тогда им могли воспользоваться только владельцы гаджетов на операционной системе iOS.

5 июля стало известно, что сверхпопулярный чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, запущенный в ноябре, впервые в июне получил меньший ежемесячный трафик на своем вебсайте.

23 июля компания OpenAI анонсировала запуск приложения ChatGPT для Android.

Microsoft Corp. в Японии запустит изолированную версию чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, который будет способен обрабатывать секретную информацию государственных органов и конфиденциальные данные корпораций.

Некоторые из крупнейших в мире рекламодателей от пищевого гиганта Nestle до многонациональной компании потребительских товаров Unilever экспериментируют с использованием генеративного программного обеспечения ИИ, такого как ChatGPT и DALL-E, для сокращения расхода и повышения производительности.