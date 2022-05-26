Об этом пропагандистскому информагентству ТАСС заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Термин "импортозамещение" - не самый успешный, особенно когда подразумеваются, например, компоненты производства. Он такой, немного унизительный для нас. И это тоже все чувствуют. Особенно когда речь идет о каком-то, извините, барахле - в прямом смысле этого слова" , – заявил Медведев.

При этом он добавил, что "импортозамещение" можно заменить "технологической независимостью" или "технологическим суверенитетом".

24 мая Медведев назвал попытку деоккупации Крыма поводом для оглашения "полноценной войны" Украине. А 12 мая заместитель председателя Совбеза России снова пугал мир ядерной войной.

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