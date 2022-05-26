Теперь будет "суверенитет". В Кремле говорят, что Россию унижает термин "импортозамещение"
В России считают, что термин "импортозамещение" унизителен и его следует заменить на "технологический суверенитет"
Об этом пропагандистскому информагентству ТАСС заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Термин "импортозамещение" - не самый успешный, особенно когда подразумеваются, например, компоненты производства. Он такой, немного унизительный для нас. И это тоже все чувствуют. Особенно когда речь идет о каком-то, извините, барахле - в прямом смысле этого слова" , – заявил Медведев.
При этом он добавил, что "импортозамещение" можно заменить "технологической независимостью" или "технологическим суверенитетом".
24 мая Медведев назвал попытку деоккупации Крыма поводом для оглашения "полноценной войны" Украине. А 12 мая заместитель председателя Совбеза России снова пугал мир ядерной войной.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.61
Покупка 34.61Продажа 35.91
-
EUR
Покупка 36.33Продажа 38.11
- Актуальное
- Важное