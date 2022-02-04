Теперь без теста на COVID-19: Греция упростила требования для въезда вакцинированных туристов
Греция изменила требования для въезда в страну вакцинированных туристов, освободив их от сдачи теста на коронавирус
Об этом сообщает GreekReport.
Отмечается, что Министр здравоохранения страны Танос Плеврис заявил, что с 7 февраля туристы, имеющие действующий европейский сертификат вакцинации против COVID-19, при въезде в Грецию больше не будут обязаны предъявлять COVID-тест.
Как сообщил министр туризма Василис Кикилиас, туристический сезон в Греции в этом году начнется с 1 марта.
Он поддержал решение Минздрава и назвал его шагом к увеличению туристических потоков в страну, поскольку это облегчает потенциальным путешественникам планирование поездки в Грецию.
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