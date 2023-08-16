Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в фейсбуке.

"Избавляемся от напоминаний о руссне: в рамках дерусификации в Запорожье переименовано почти 70 улиц, площадей и переулков. Ничто в нашем городе не должно ассоциироваться с Россией или с пережитками советщины. У нас, у украинцев, у запорожцев, есть собственная история, собственная невероятно личности и собственные выдающиеся события. И никакие "ваньки", "абдулы" или "рудики" не будут навязывать нам, украинцам, свое видение того, как нам жить в нашем родном Запорожье (и если что, то это не только о названиях улиц) ", – написал он.

Куртеев рассказал, что предложения по переименованию топонимов выносят на каждую очередную сессию горсовета. В результате принятых решений в Запорожье теперь есть улицы Князя Владимира, атамана Ивана Пидковы, полка Черных запорожцев. Приоритетным чиновник назвал переименование в честь защитников и защитниц.

Так, в городе больше не будет Московской, Курской, Смоленской, Ростовской улиц и ряда других названий, посвященных населенным пунктам или регионам России. Также площадь Пушкина стала площадью Владимира Вернадского, а улицу Лермонтова переименовали в Вячеслава Зайцева.

Полный список переименованных улиц и переулков в городе можно посмотреть здесь.

История с рекомендацией переименовать Запорожье

22 июня Национальная комиссия по стандартам государственного языка, центральный орган исполнительной власти, рекомендовала рассмотреть переименование города Запорожья в Запорожжя.

Предложение подвергли критике языковой омбудсмен Тарас Кремень и глава МОН Оксен Лисовой. По словам последнего, комиссия вышла за пределы своих полномочий.

Впоследствии в Национальной комиссии по стандартам государственного языка уточнили, что не хотели рассматривать вопрос о переименовании Запорожья, но получили обращение от жителей города. И подчеркнули, что предложение переименовать Запорожье носит рекомендательный характер.

А Лисовой заявил, что решение Нацкомиссии по переименованию населенных пунктов, в том числе Запорожье, должно быть отменено. Он подчеркнул, что комиссия вышла за пределы своих полномочий

Уже 30 июня стало известно, что Комиссия обновила перечень сел, поселков и городов, названия которых рекомендовано изменить. Запорожья в этом списке уже не было.

Однако в июле Комитет Совета рекомендовал Комиссии по стандартам языка сложить полномочия из-за идеи переименовать Запорожье.