Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Теперь без Московской, Курской и Пушкина: в Запорожье переименовали около 70 топонимов

Теперь без Московской, Курской и Пушкина: в Запорожье переименовали около 70 топонимов

16 августа, 2023 среда
05:27
Общество

В пределах дерусификации в Запорожье переименовали около 70 улиц и переулков, названия которых были связаны с Россией или бывшим СССР

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в фейсбуке.

"Избавляемся от напоминаний о руссне: в рамках дерусификации в Запорожье переименовано почти 70 улиц, площадей и переулков. Ничто в нашем городе не должно ассоциироваться с Россией или с пережитками советщины. У нас, у украинцев, у запорожцев, есть собственная история, собственная невероятно личности и собственные выдающиеся события. И никакие "ваньки", "абдулы" или "рудики" не будут навязывать нам, украинцам, свое видение того, как нам жить в нашем родном Запорожье (и если что, то это не только о названиях улиц) ", – написал он.

Куртеев рассказал, что предложения по переименованию топонимов выносят на каждую очередную сессию горсовета. В результате принятых решений в Запорожье теперь есть улицы Князя Владимира, атамана Ивана Пидковы, полка Черных запорожцев. Приоритетным чиновник назвал переименование в честь защитников и защитниц.

Так, в городе больше не будет Московской, Курской, Смоленской, Ростовской улиц и ряда других названий, посвященных населенным пунктам или регионам России. Также площадь Пушкина стала площадью Владимира Вернадского, а улицу Лермонтова переименовали в Вячеслава Зайцева.

Полный список переименованных улиц и переулков в городе можно посмотреть здесь.

История с рекомендацией переименовать Запорожье

22 июня Национальная комиссия по стандартам государственного языка, центральный орган исполнительной власти, рекомендовала рассмотреть переименование города Запорожья в Запорожжя.

Предложение подвергли критике языковой омбудсмен Тарас Кремень и глава МОН Оксен Лисовой. По словам последнего, комиссия вышла за пределы своих полномочий.

Впоследствии в Национальной комиссии по стандартам государственного языка уточнили, что не хотели рассматривать вопрос о переименовании Запорожья, но получили обращение от жителей города. И подчеркнули, что предложение переименовать Запорожье носит рекомендательный характер.

А Лисовой заявил, что решение Нацкомиссии по переименованию населенных пунктов, в том числе Запорожье, должно быть отменено. Он подчеркнул, что комиссия вышла за пределы своих полномочий

Уже 30 июня стало известно, что Комиссия обновила перечень сел, поселков и городов, названия которых рекомендовано изменить. Запорожья в этом списке уже не было.

Однако в июле Комитет Совета рекомендовал Комиссии по стандартам языка сложить полномочия из-за идеи переименовать Запорожье.

Экономика
Культура
Запорожье
Читайте также:
атака на Львів
15 августа, 2023 вторник
Армия РФ масштабно атаковала Украину ракетами: попадание в Днепре, Львове, Луцке и Черкасчине, по меньшей мере трое погибших
Віталій Портников
13 августа, 2023 воскресенье
Сегодня рушится еще один важный миф, с которым стоит попрощаться, - Портников
НАТО, державний прапор України
15 августа, 2023 вторник
Украина отреагировала на слова чиновника НАТО о территориальных уступках РФ. В Альянсе уточнили позицию
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37
    Покупка 37
    Продажа 37.75
  • EUR
    Покупка 40.64
    Продажа 41.67
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
16 августа
07:01
Из-за обрушения здания на севере Индии погибли по меньшей мере 5 человек
06:50
Минобороны РФ обвинило Украину в якобы атаке дронами по Калужской области
06:34
путлер шойгу
Шойгу вспомнил давний нарратив Кремля и утверждает, что международные санкции против России укрепляют страну, - ISW
06:23
В подземные газохранилища Украины закачали около 600 млн кубометров газа европейских трейдеров
06:00
Анонс
"Манчестер Сити" - "Севилья": где и когда смотреть Суперкубок УЕФА
05:53
В ООН прокомментировали бои в Судане: ситуация выходит из-под контроля
04:58
Россия запустила "шахеды" для удара по Одесской области. Хронология событий
04:11
Гол Месси и ассист Кривцова вывели "Интер Майами" в финал американского Кубка лиг
03:58
На временно оккупированной Донецкой области затруднена ситуация с пресной водой, - ЦНС
02:36
Данилов отреагировал на подготовку россиян к теракту на Курской АЭС
01:59
Инфографика
Неймар побил новый рекорд. Ни за одного футболиста никогда не платили больше
00:58
Обновлено
Лига чемпионов: Результаты ответных матчей 3-го квалификационного раунда
00:56
В Грузии часть зрителей покинула концерт The Killers после слов вокалиста о братстве с россиянами
00:49
Imagine Dragons пригласили на сцену в Варшаве парня из разрушенного села Николаевской области
00:25
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 августа
00:02
Любое военное соглашение между РФ и КНДР станет нарушением резолюций ООН, - госдеп США
2023, вторник
15 августа
23:31
Мигранты и гибридная угроза: Латвия усилила границу с Беларусью
23:10
Обновлено
В Краснодарском крае разбился военный самолет: погиб пилот, воевавший в Украине
22:46
Верещук предполагает, что война не закончится до "наступной весны"
22:23
Обновлено
Вблизи Санкт-Петербурга произошел пожар на ключевой электроподстанции региона, - СМИ
21:57
Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала
21:32
Аналитика
Сергей Згурец
Террористические атаки РФ на мирные украинские города не влияют на линию фронта. Колонка Сергея Згурца
21:23
Медведев заявил, что Украине для вступления в НАТО придется отказаться от Киева
21:16
Эксклюзив
"Им не нужно кого-то искать": генерал-майор Ягун рассказал, как Россия вербует агентов в Украине
21:03
Украина отреагировала на слова чиновника НАТО о территориальных уступках РФ. В Альянсе уточнили позицию
20:58
Северная Македония присоединилась к "гарантиям безопасности" для Украины
20:24
Неймар
Неймар перешел из ПСЖ в "Аль-Хиляль"
20:16
Следователи РФ назвали версию взрыва АЗС в Дагестане, где погибли более 30 человек
20:01
OPINION
Взращенное совком понятие, что "все нам должны". А вы? Кому-то должны?
20:00
Обзор
Победные новости 538-го дня войны: ликвидация "фанатского спецназа" на Бахмутском направлении, успехи в районе Токмака и больше газа для украинцев
19:57
В сети появились первые кадры из последнего фильма Хаяо Миядзаки
19:50
В РФ открыли памятник Сталину: его освящали попы РПЦ, которые поблагодарили диктатора за "многочисленных новомучеников"
19:42
В Одессе более 70% переселенцев планируют вернуться домой после завершения боев, — опрос
19:03
Украина окончательно одобрила соглашение с Литвой о взаимном признании водительских удостоверений
18:49
Обновлено
Армия РФ масштабно атаковала Украину ракетами: попадание в Днепре, Львове, Луцке и Черкасчине, по меньшей мере трое погибших
18:45
ЛГБТ
С какими проблемами чаще всего сталкиваются украинские беженцы ЛГБТКИ+ за границей: исследование
18:31
Обновлено
В Украину поступила партия лекарств, которую направило правительство Израиля по просьбе Киева
18:25
В Киеве и области формируют Совет по вопросам ВПО. Подробности
18:15
Председателю ВЛК Житомирщины и ее сообщникам инкриминировали вымогательство взятки и переправку уклонистов за границу
18:09
Использовали фото главы МОЗ Ляшко: киберполиция разоблачила мошенников, продававших фейковые лекарства
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV