Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Колонка Згурца Теория русского наступления. Акт агрессии РФ против НАТО: военные итоги недели
Аналитика

Теория русского наступления. Акт агрессии РФ против НАТО: военные итоги недели

Сергей Згурец
10 февраля, 2023 пятница
23:10
Колонка Згурца Сергей Згурец

Российские войска могут вести наступательные действия по пяти направлениям, которые сегодня формируют наиболее критические участки фронта. Их темпы показывают, что это продлится годами

Россия совершила акт агрессии против НАТО

Россияне рассчитывали, что ракетные удары по критической инфраструктуре повлияют на стойкость населения, что мы начнем жаловаться и давить на власть по поводу начала переговоров с агрессором. Напротив, удары стали дополнительным фактором единения и населения и военных. Это направление российских усилий было ошибочным — мы становимся сильнее.

В очередной раз ПВО демонстрирует свою эффективность. Враг пытался скоординировать удары с теми наступлениями, которые он пытается реализовать на некоторых участках фронта. Одна из ракет залетела в Румынию, о чем заявил Залужный. Но Румыния не готова противодействовать российским ракетам и сказала, что в страну ничего не залетало. Ракета пересекла воздушное пространство страны НАТО и это акт агрессии. Это должно было спровоцировать ответную реакцию со стороны стран НАТО. Там продолжают придерживаться стратегии, что именно Украина должна бороться с агрессором и победить, защитив, в том числе Альянс.

Крепость Бахмут: задача уничтожать противника выполняется и дальше

Главный итог — Бахмут стоит несмотря на попытки противника перерезать трассы снабжения из Константиновки и Славянск. Продвижение россиян идет гораздо меньшими темпами, чем они ожидали. Враг пытался выйти на Красную Гору – это ему не удалось и сейчас он пытается расширить наступление. Это влияет на эффективность их атак – мы можем накрывать их артиллерией на всех участках. Даже фронтальные атаки по Бахмуту несколько прекратились, хотя на востоке города россияне продвинулись в городские застройки. Ожидаем боевых действий в городе, но наши защитники к этому готовы. Даже если мы перейдем за реку Бахмутка в городе – это только упростит оборонительные меры.

Что касается попытки выйти на трассу между Константиновкой и Бахмутом. Здесь наиболее опасная ситуация вокруг Ивановского почти на трассе. Если выходы на трассу и проходят, то они локальные и потом россияне выбиваются. Сейчас главная поставка на Бахмут идет не по этим трассам. Главная трасса — за городом Часов Яр. Несмотря на напряженную ситуацию по всем участкам вокруг города, нельзя говорить об отступлении в ближайшее время. Я так понимаю, что руководство и дальше исповедует стратегию, что нужно нанести максимальные потери противнику. Крепость Бахмут выполняет эту миссию. Произошла ротация подразделений вокруг и в городе. Подтянутые резервы. Задача Верховного главнокомандующего, стоящая перед военным руководством — удерживать Бахмут — продолжает выполняться.

Каким будет российское наступление: план на годы

Когда мы говорим о массированном наступлении, которое все ожидают моментально, то его не будет. Мы говорим о ползучем наступлении по всем пяти направлениям, которые сегодня формируют наиболее критические участки фронта. Купянск, Лиманское направление, Авдеевка, Угледар, Бахмут. На этих направлениях враг пытается протискиваться и, несмотря на потери, эту стратегию не меняет. Я думаю, что здесь будет динамика.

Значительное количество войск РФ сконцентрировано на участке Сватово-Кременная. Там позиционные бои без подвижек в какую-то сторону. Когда враг совершает наступление на Бахмут, он пытается обеспечить охват Северского, затем обеспечить его окружение атаками с обоих флангов, а затем, если удастся, развивать наступление более широкими клещами. Пытаться выйти на Славянск и Краматорск из зоны Кременной и использовать возможности наступления от Бахмута и Угледара. Но это теория, потому что за каждым рубежом - потери противника. Вряд ли можно протискиваться по линиям нашей обороны. Это может быть планом, но де-факто, глядя на темпы в Бахмуте, это можно выполнять годами.

Главные усилия противника в ближайшее время будут сконцентрированы на выходе на границы Луганщины и Донбасса. Им нужно обеспечить контроль над Бахмутом, потом как-то выйти на Славянск и Краматорск и попытаться потеснить наши войска. Также попытаться потеснить наши войска на участке Сватово — Кременная, чтобы мы перешли за реку Жеребец. В зоне Кременной россияне контролируют Диброву и пытаются давить так, чтобы подразделения перешли за реку. Там происходят важные боевые действия для обеих сторон — враг пытается протискиваться, мы стараемся нанести максимальные потери противнику. Этот участок является сложным.

Атаки на Угледар имеют несколько целей. С одной стороны, попытаться продвинуть нашу оборону и обеспечить движение на Курахово и Покровское. Происходящее под Угледаром показывает эффективность нашей системы обороны, когда есть открытые участки фронта. РФ несет в этих условиях колоссальные потери – 30 единиц бронетехники: 12 танков, 18 БМП. Враг постоянно подбрасывает силы и пытается протискать нашу оборону в зоне Угледара или пытаться окружить его, и выйти на Курахово. Это понятные планы, разбивающиеся о реальность — нашу оборону.

Турне Зеленского преодолеет авиа-рубикон

Поездка Зеленского действительно символическая, потому что получение самолетов нам нужно. Со стороны всех стран прозвучала готовность поставлять эти самолеты, но позже. Хотя и Зеленский сказал, что вопрос решен, но все за кулисами. Самолеты нам нужны и для проведения наступательных операций и защиты нашего неба от атак ракет. Именно закулисный эффект будет иметь существенное значение для ускорения и выбора самолетов и их поставки. Хотя публично ни одна страна не заявила о поставках, но тон изменился. И как был перейден танковый рубикон. Эта поездка способствовала тому, что и авиационный рубикон будет преодолен. Хотя тот же министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что есть вопрос о предоставлении Украине дальнобойного оружия и беспилотников, чтобы ВСУ смогли использовать эти вооружения в кратчайшие сроки. Эта составляющая тоже не менее важна, чтобы наша армия усилилась.

Новый немецкий танк, который может появиться в ВСУ

Предложение концерна Rheinmetall относительно танков Panther интересно. Руководство заявило, что оно ведет переговоры с Украиной по их поставкам. Пока есть один пример, который показывали на выставках. Но там говорят, что в течение 10 месяцев готовы сделать серию и разворачивать завод либо в Украине, либо в другой стране. Мы можем получить образцы этого оружия, которое выглядит достаточно современно. Это продолжение линейки Leopard, которую мы будем получать. У этого танка есть пушка калибром в 130-мм, которая на 50% эффективнее, чем у современных Leopard. Шасси там такие же, но есть новая автоматизированная башня с решениями, связанными с искусственным интеллектом, и с использованием ударных дронов, имеющихся в комплекте.

Статьи
Новости
Румыния
военные силы Украины
война с Россией
Донетчина
Бахмут
НАТО
Военные новости
оружие для Украины
Читайте также:
10 февраля, 2023 пятница
Республиканцы в Конгрессе США зарегистрировали "Резолюцию об усталости от Украины"
ракетний удар
10 февраля, 2023 пятница
Россия атаковала Украину ракетами: есть попадания и раненые, работала ПВО
окупанти орки
10 февраля, 2023 пятница
Британская разведка: Россия имеет тактические успехи в двух ключевых участках фронта
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.5
    Покупка 39.5
    Продажа 40.19
  • EUR
    Покупка 41.89
    Продажа 42.79
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
11 февраля
00:00
"Жирона" Цыганкова проиграла "Кадису" в Ла Лиге
2023, пятница
10 февраля
23:51
Обновлено
Вечерняя атака дронов: 6 "шахедов" сбиты на юге, работает ПВО в Киевской области
23:37
Иерархов Польской автокефальной православной церкви призвали осудить российские преступления и признать ПЦУ канонической – открытое письмо
23:27
В Мелитополе украинцы нашли способ игнорировать паспортизацию РФ, - Центр нацсопротивления
22:57
Нидерланды заявили, что арендованные у Германии и модернизированные танки Leopard 2 не поедут в Украину
22:46
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 10 февраля
22:43
G7
Послы G7 призвали украинский парламент возобновить электронное декларирование
22:26
посольство США
США сбили в своем воздушном пространстве неизвестный объект над Аляской, – Белый дом
22:18
Министр спорта Польши предложил создать сборную беженцев и допустить россиян и белорусов на Олимпиаду
22:16
Агентство восстановления получит $25 млн на восстановление инфраструктуры в рамках проекта RELINC
22:13
От Ужгорода до Краматорска: Укрзалізниця вторично запускает Поезд единения
22:08
Обзор
Россия наносит удары по Украине и наращивает наступление, а Молдова вызывает российского посла из-за пролета ракеты над ее территорией. Мировые СМИ об Украине 10 февраля
21:55
Обстрелы Сумщины: зафиксировали более 100 прилетов в день, повреждены частные дома
21:42
В Харькове в течение 11-12 февраля будет действовать специальный график отключений электроэнергии
21:29
Байден 20-22 февраля планирует посетить Польшу
21:22
Присоединение к санкциям против России – в интересах Сербии, - американский посол в Белграде Хилл
20:56
"Окна ходят ходуном": мэр Федоров сообщил о новых мощных взрывах в Мелитополе
20:34
Российские террористы из минометов обстреляли Черниговскую область
20:25
Обновлено
Россия атаковала Украину ракетами: есть попадания и раненые, работала ПВО
20:09
Взрыв в Киеве на бывшем заводе: руководителю ювелирной мастерской объявили подозрение в нарушении правил безопасности
20:09
OPINION
Мы чрезмерно болеем идеализмом и перфекционизмом
20:01
На Запорожье оккупанты заставляют детей поступать в кремлевские молодежные движения, - Центр нацсопротивления
20:00
Украина раша война
"Война на годы, конфликт на поколения": экс-президент Польши Квасьневский оценил вероятность перемирия между Украиной и РФ
20:00
Обзор
Победные новости 352 дня войны: украинских пилотов учат управлять западными самолетами, €7 млн от литовцев и подозрение Волошину
19:51
Будет больше поддержки, – Зеленский о встрече с Макроном и Шольцом
19:46
С западными истребителями Украина может победить в течение года, - экс-командующий войсками США в Европе Ходжес
19:36
Супербой Усик – Фьюри оказался под угрозой срыва
19:33
Украина с начала полномасштабного вторжения РФ получила от Черногории военную помощь на €10 млн
19:31
В Мелитополе прогремели взрывы
19:10
Русские военные
На востоке россияне активно привлекают против ВСУ авиацию и, несмотря на значительные потери, идут в наступление, - Генштаб
19:10
Зеленский провел заседание Ставки: обсудили подготовку к новому "Рамштайну"
18:59
Шмыгаль: Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ
18:55
"Нам и сейчас завидуют": Путин озвучил новый нарратив российской пропаганды
18:32
Ризнык про мотивацию
"Шахтер" купил вратаря "Ворсклы" за 3 млн евро
18:29
Кабмин
Правительство уволило шестерых заместителей министров и заместитель главы Госагентства развития туризма
18:19
Порошенко на юге передал новой бригаде морской пехоты грузовики и "Старлинки"
18:15
За неделю морпехи уничтожили 107 россиян, 13 БМП, 8 танков и 2 ЗРК
18:09
PR
АЗК UPG в Украине
У UPG появились новые возможности в поставках топлива после приобретения морского терминала в Польше
18:07
OPINION
Почему СБУ неохотно проверяет гражданство судей Верховного суда
17:58
Обзор
Харизматический стриптизер или харизматический убийца: что посмотреть на выходных
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV