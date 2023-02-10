Теория русского наступления. Акт агрессии РФ против НАТО: военные итоги недели

Россия совершила акт агрессии против НАТО

Россияне рассчитывали, что ракетные удары по критической инфраструктуре повлияют на стойкость населения, что мы начнем жаловаться и давить на власть по поводу начала переговоров с агрессором. Напротив, удары стали дополнительным фактором единения и населения и военных. Это направление российских усилий было ошибочным — мы становимся сильнее.

В очередной раз ПВО демонстрирует свою эффективность. Враг пытался скоординировать удары с теми наступлениями, которые он пытается реализовать на некоторых участках фронта. Одна из ракет залетела в Румынию, о чем заявил Залужный. Но Румыния не готова противодействовать российским ракетам и сказала, что в страну ничего не залетало. Ракета пересекла воздушное пространство страны НАТО и это акт агрессии. Это должно было спровоцировать ответную реакцию со стороны стран НАТО. Там продолжают придерживаться стратегии, что именно Украина должна бороться с агрессором и победить, защитив, в том числе Альянс.

Крепость Бахмут: задача уничтожать противника выполняется и дальше

Главный итог — Бахмут стоит несмотря на попытки противника перерезать трассы снабжения из Константиновки и Славянск. Продвижение россиян идет гораздо меньшими темпами, чем они ожидали. Враг пытался выйти на Красную Гору – это ему не удалось и сейчас он пытается расширить наступление. Это влияет на эффективность их атак – мы можем накрывать их артиллерией на всех участках. Даже фронтальные атаки по Бахмуту несколько прекратились, хотя на востоке города россияне продвинулись в городские застройки. Ожидаем боевых действий в городе, но наши защитники к этому готовы. Даже если мы перейдем за реку Бахмутка в городе – это только упростит оборонительные меры.

Что касается попытки выйти на трассу между Константиновкой и Бахмутом. Здесь наиболее опасная ситуация вокруг Ивановского почти на трассе. Если выходы на трассу и проходят, то они локальные и потом россияне выбиваются. Сейчас главная поставка на Бахмут идет не по этим трассам. Главная трасса — за городом Часов Яр. Несмотря на напряженную ситуацию по всем участкам вокруг города, нельзя говорить об отступлении в ближайшее время. Я так понимаю, что руководство и дальше исповедует стратегию, что нужно нанести максимальные потери противнику. Крепость Бахмут выполняет эту миссию. Произошла ротация подразделений вокруг и в городе. Подтянутые резервы. Задача Верховного главнокомандующего, стоящая перед военным руководством — удерживать Бахмут — продолжает выполняться.

Каким будет российское наступление: план на годы

Когда мы говорим о массированном наступлении, которое все ожидают моментально, то его не будет. Мы говорим о ползучем наступлении по всем пяти направлениям, которые сегодня формируют наиболее критические участки фронта. Купянск, Лиманское направление, Авдеевка, Угледар, Бахмут. На этих направлениях враг пытается протискиваться и, несмотря на потери, эту стратегию не меняет. Я думаю, что здесь будет динамика.

Значительное количество войск РФ сконцентрировано на участке Сватово-Кременная. Там позиционные бои без подвижек в какую-то сторону. Когда враг совершает наступление на Бахмут, он пытается обеспечить охват Северского, затем обеспечить его окружение атаками с обоих флангов, а затем, если удастся, развивать наступление более широкими клещами. Пытаться выйти на Славянск и Краматорск из зоны Кременной и использовать возможности наступления от Бахмута и Угледара. Но это теория, потому что за каждым рубежом - потери противника. Вряд ли можно протискиваться по линиям нашей обороны. Это может быть планом, но де-факто, глядя на темпы в Бахмуте, это можно выполнять годами.

Главные усилия противника в ближайшее время будут сконцентрированы на выходе на границы Луганщины и Донбасса. Им нужно обеспечить контроль над Бахмутом, потом как-то выйти на Славянск и Краматорск и попытаться потеснить наши войска. Также попытаться потеснить наши войска на участке Сватово — Кременная, чтобы мы перешли за реку Жеребец. В зоне Кременной россияне контролируют Диброву и пытаются давить так, чтобы подразделения перешли за реку. Там происходят важные боевые действия для обеих сторон — враг пытается протискиваться, мы стараемся нанести максимальные потери противнику. Этот участок является сложным.

Атаки на Угледар имеют несколько целей. С одной стороны, попытаться продвинуть нашу оборону и обеспечить движение на Курахово и Покровское. Происходящее под Угледаром показывает эффективность нашей системы обороны, когда есть открытые участки фронта. РФ несет в этих условиях колоссальные потери – 30 единиц бронетехники: 12 танков, 18 БМП. Враг постоянно подбрасывает силы и пытается протискать нашу оборону в зоне Угледара или пытаться окружить его, и выйти на Курахово. Это понятные планы, разбивающиеся о реальность — нашу оборону.

Турне Зеленского преодолеет авиа-рубикон

Поездка Зеленского действительно символическая, потому что получение самолетов нам нужно. Со стороны всех стран прозвучала готовность поставлять эти самолеты, но позже. Хотя и Зеленский сказал, что вопрос решен, но все за кулисами. Самолеты нам нужны и для проведения наступательных операций и защиты нашего неба от атак ракет. Именно закулисный эффект будет иметь существенное значение для ускорения и выбора самолетов и их поставки. Хотя публично ни одна страна не заявила о поставках, но тон изменился. И как был перейден танковый рубикон. Эта поездка способствовала тому, что и авиационный рубикон будет преодолен. Хотя тот же министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что есть вопрос о предоставлении Украине дальнобойного оружия и беспилотников, чтобы ВСУ смогли использовать эти вооружения в кратчайшие сроки. Эта составляющая тоже не менее важна, чтобы наша армия усилилась.

Новый немецкий танк, который может появиться в ВСУ

Предложение концерна Rheinmetall относительно танков Panther интересно. Руководство заявило, что оно ведет переговоры с Украиной по их поставкам. Пока есть один пример, который показывали на выставках. Но там говорят, что в течение 10 месяцев готовы сделать серию и разворачивать завод либо в Украине, либо в другой стране. Мы можем получить образцы этого оружия, которое выглядит достаточно современно. Это продолжение линейки Leopard, которую мы будем получать. У этого танка есть пушка калибром в 130-мм, которая на 50% эффективнее, чем у современных Leopard. Шасси там такие же, но есть новая автоматизированная башня с решениями, связанными с искусственным интеллектом, и с использованием ударных дронов, имеющихся в комплекте.