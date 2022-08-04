Заместитель главы Службы безопасности Украины 2014-2015 гг. поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Теоретически американские спецслужбы способны поступить с Путиным так же как с лидером "Аль-Каиды" Айманом аз-Завахири. Но надо понимать, что та ПВО, которая защищает Путина, а также переносные ЗРК и система радаров - могут помешать ликвидации этого террориста" , – отметил Ягун.

Эксперт добавил, что операция по ликвидации лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири подтверждает безграничные возможности спецслужб США.

Представители спецслужб США рассказали, что следили за аз-Завахири в Кабуле много дней, изучили его график и знали привычки. А также использовали ракеты, которые были оснащены не взрывчаткой, а специальными лезвиями для ликвидации террориста. день, подтверждает, что возможности американских спецслужб сейчас фактически безграничны", - заметил Виктор Ягун.

2 августа издание Associated Press сообщило, что США ликвидировали в Афганистане главаря "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири. В тот же день президент Байден подтвердил ликвидацию лидера Аль-Каиды.

3 августа координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Белый дом после ликвидации лидера "Аль-Каиды" готов ударить по террористам в других странах.

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