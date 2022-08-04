Теоретически спецслужбы США способны уничтожить Путина так же, как ликвидировали лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири, - Ягун
Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал, что теоретически спецслужбы Соединенных Штатов Америки способны ликвидировать президента России Владимира Путина так же, как лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири
Заместитель главы Службы безопасности Украины 2014-2015 гг. поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".
"Теоретически американские спецслужбы способны поступить с Путиным так же как с лидером "Аль-Каиды" Айманом аз-Завахири. Но надо понимать, что та ПВО, которая защищает Путина, а также переносные ЗРК и система радаров - могут помешать ликвидации этого террориста" , – отметил Ягун.
Эксперт добавил, что операция по ликвидации лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири подтверждает безграничные возможности спецслужб США.
Представители спецслужб США рассказали, что следили за аз-Завахири в Кабуле много дней, изучили его график и знали привычки. А также использовали ракеты, которые были оснащены не взрывчаткой, а специальными лезвиями для ликвидации террориста. день, подтверждает, что возможности американских спецслужб сейчас фактически безграничны", - заметил Виктор Ягун.
- 2 августа издание Associated Press сообщило, что США ликвидировали в Афганистане главаря "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири. В тот же день президент Байден подтвердил ликвидацию лидера Аль-Каиды.
- 3 августа координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Белый дом после ликвидации лидера "Аль-Каиды" готов ударить по террористам в других странах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.25
Покупка 38.25Продажа 39.3
-
EUR
Покупка 38.5Продажа 39.73
- Актуальное
- Важное