Теннисиста-антивакцинатора Джоковича заскочили на лжи в анкете для въезда в Австралию

Об этом сообщает The Age .

В своей австралийской туристической декларации Джокович заявил, что не путешествовал за 14 дней до своего прибытия в Австралию 6 января. Однако выяснилось, что в это время серб совершил переезд из Белграда в Испанию.

Все путешественники, прибывающие в Австралию, спрашивают, путешествовали ли они в течение 14 дней до рейса в Австралию. Их также предупреждают, что предоставление ложной вводящей в заблуждение информации является серьезным правонарушением, за которое предусмотрено до 12 месяцев заключения.

Джокович заявил пограничникам, что с его имени декларацию заполнили представители Федерации тенниса Австралии. В настоящее время компетентные органы изучают, как в документах обнаружилось несоответствие.

Джокович прилетел в Мельбурн для участия в Australian Open, но не прошел обязательную вакцинацию из-за наличия медотвода. Власти страны задержали теннисиста из-за проблем с документами, аннулировали его визу и отправили на карантин в гостиницу. Однако 10 января суд Мельбурна удовлетворил апелляцию Джоковича, постановил уволить его и вернуть документы.

Новак Джокович является противником вакцинации от коронавируса.

Australian Open начнется 17 января. Джокович – действующий победитель турнира.