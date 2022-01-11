Теннисиста-антивакцинатора Джоковича заскочили на лжи в анкете для въезда в Австралию
Сербского теннисиста Новака Джоковича обвинили в ложной информации, которую он указал, чтобы попасть в Австралию на турнир Australian Open
Об этом сообщает The Age .
В своей австралийской туристической декларации Джокович заявил, что не путешествовал за 14 дней до своего прибытия в Австралию 6 января. Однако выяснилось, что в это время серб совершил переезд из Белграда в Испанию.
Все путешественники, прибывающие в Австралию, спрашивают, путешествовали ли они в течение 14 дней до рейса в Австралию. Их также предупреждают, что предоставление ложной вводящей в заблуждение информации является серьезным правонарушением, за которое предусмотрено до 12 месяцев заключения.
Джокович заявил пограничникам, что с его имени декларацию заполнили представители Федерации тенниса Австралии. В настоящее время компетентные органы изучают, как в документах обнаружилось несоответствие.
Джокович прилетел в Мельбурн для участия в Australian Open, но не прошел обязательную вакцинацию из-за наличия медотвода. Власти страны задержали теннисиста из-за проблем с документами, аннулировали его визу и отправили на карантин в гостиницу. Однако 10 января суд Мельбурна удовлетворил апелляцию Джоковича, постановил уволить его и вернуть документы.
Новак Джокович является противником вакцинации от коронавируса.
Australian Open начнется 17 января. Джокович – действующий победитель турнира.
- Напомним, 4 января Новак Джокович объявил , что примет участие на Australian Open.
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