Теннисиста-антивакцинатора Джоковича задержали в Австралии
Первую ракетку мира серба Новака Джоковича задержала пограничная служба Австралии после того, как ему вторично аннулировали визу
Об этом сообщает BBC.
Пограничники задержали Джоковича после того, как 14 января министр миграции Алекс Хоук во второй раз отменил его визу. Серба доставили в отель Park Hotel, где он будет находиться под контролем пограничников.
Слушание по делу Джоковича пройдет в воскресенье в 09:30 по Мельбурну (00:30 по Киеву).
Первой ракетке мира грозит депортация и запрет на въезд в Австралию на три года после того, как правительство объявило серба "угрозой для здоровья населения".
Пока что Джокович по-прежнему фигурирует в списках участников Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне, который начнется 17 января.
Новак Джокович является противником вакцинации от коронавируса и, несмотря на требования австралийского законодательства, прилетел в страну без прививки.
- Напомним, 14 января визу Джоковича отменили второй раз с тех пор, как он прибыл в Мельбурн на Australian Open.
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