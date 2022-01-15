Теннисиста-антивакцинатора Джоковича задержали в Австралии

Об этом сообщает BBC.

Пограничники задержали Джоковича после того, как 14 января министр миграции Алекс Хоук во второй раз отменил его визу. Серба доставили в отель Park Hotel, где он будет находиться под контролем пограничников.

Слушание по делу Джоковича пройдет в воскресенье в 09:30 по Мельбурну (00:30 по Киеву).

Первой ракетке мира грозит депортация и запрет на въезд в Австралию на три года после того, как правительство объявило серба "угрозой для здоровья населения".

Пока что Джокович по-прежнему фигурирует в списках участников Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне, который начнется 17 января.

Новак Джокович является противником вакцинации от коронавируса и, несмотря на требования австралийского законодательства, прилетел в страну без прививки.