Теннисиста-антивакцинатора Джоковича депортировали из Австралии

Об этом сообщает Tenisin Merkezi в Twitter.

В воскресенье, 16 января, Новак Джокович вылетел из Мельбурна рейсом авиакомпании Fly в Дубай (ОАЭ).

Это произошло после того, как ходатайство адвокатов серба, которому повторно аннулировали австралийскую визу, было отклонено Федеральным судом.

Джокович заявил, что уважает это решение, однако очень разочарован, что не сыграет на Australian Open, стартующем уже 17 января.

"Я чрезвычайно разочарован решением, которое означает, что я не смогу остаться в Австралии и принять участие в Australian Open. Но я уважаю это решение и буду сотрудничать с властями по моему отъезду из Австралии", - сказал Джокович.

Место серба в основной сетке Открытого чемпионата Австралии занял итальянец Сальваторе Карузо.

Новак Джокович является противником вакцинации от коронавируса и, несмотря на требования австралийского законодательства, прилетел в страну без прививки.