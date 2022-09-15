Об этом сообщил швейцарский теннисист Роджер Федерер .

Легендарный теннисист 20-кратный чемпион турниров Grand Slam в одиночном разряде завершает карьеру после Кубка Лейвера в Лондоне.

"Как вы все знаете, последние три года меня постигли вызовы в форме травм и операций. Я тяжело работал над тем, чтобы вернуться к полноценной соревновательной форме. Но я также знаю предел возможностей своего тела, это обращение ко мне в последнее время было очень четким".

Это тяжелое решение – я буду скучать по всему, что теннис дал мне. Но в то же время есть столько вещей, которые хотелось бы отметить. Я считаю себя одним из самых счастливых людей в мире. Я получил особый талант для игры в теннис и делал это на таком уровне, что никогда не мог вообразить. Гораздо дольше, чем я считал возможным", – сказал Роджер.

Роджер Федерер дебютировал как профессионал в 16 лет, это 1998 год. Свой первый титул Большого шлема на Уимблдоне он получил в 2003 году.

Роджер сыграл более 1500 матчей за 24 года. Получил 103 разные титулы, уступая в этом только Джимми Коннорсу.

В частности, теннисист 20 раз торжествовал на турнирах Grand Slam: 8 побед на Уимблдоне, 6 - на Australian Open, 5 - US Open и одна победа на Ролан Гаррос. Еще шесть раз Федерер выигрывал Итоговый турнир АТР.

Роджер также победил на Олимпиаде-2008, а в Лондоне-2012 дошел до финала.

41-летний швейцарец в течение последних трех лет боролся с проблемой колена. Именно поэтому он смог сыграть всего три из 11 турниров Большого шлема, организованных с начала 2020 года.

Спортсмен подчеркнул, что любит теннис и не перестанет играть.

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