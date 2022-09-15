Теннисист Роджер Федерер объявил об окончании карьеры
Роджер Федерер объявил об окончании профессиональной карьеры. Швейцарский теннисист подчеркнул, что имел особый талант для игры, впрочем, сейчас его тело просит отдыха
Об этом сообщил швейцарский теннисист Роджер Федерер .
Легендарный теннисист 20-кратный чемпион турниров Grand Slam в одиночном разряде завершает карьеру после Кубка Лейвера в Лондоне.
"Как вы все знаете, последние три года меня постигли вызовы в форме травм и операций. Я тяжело работал над тем, чтобы вернуться к полноценной соревновательной форме. Но я также знаю предел возможностей своего тела, это обращение ко мне в последнее время было очень четким".
Это тяжелое решение – я буду скучать по всему, что теннис дал мне. Но в то же время есть столько вещей, которые хотелось бы отметить. Я считаю себя одним из самых счастливых людей в мире. Я получил особый талант для игры в теннис и делал это на таком уровне, что никогда не мог вообразить. Гораздо дольше, чем я считал возможным", – сказал Роджер.
Роджер Федерер дебютировал как профессионал в 16 лет, это 1998 год. Свой первый титул Большого шлема на Уимблдоне он получил в 2003 году.
Роджер сыграл более 1500 матчей за 24 года. Получил 103 разные титулы, уступая в этом только Джимми Коннорсу.
В частности, теннисист 20 раз торжествовал на турнирах Grand Slam: 8 побед на Уимблдоне, 6 - на Australian Open, 5 - US Open и одна победа на Ролан Гаррос. Еще шесть раз Федерер выигрывал Итоговый турнир АТР.
Роджер также победил на Олимпиаде-2008, а в Лондоне-2012 дошел до финала.
41-летний швейцарец в течение последних трех лет боролся с проблемой колена. Именно поэтому он смог сыграть всего три из 11 турниров Большого шлема, организованных с начала 2020 года.
Спортсмен подчеркнул, что любит теннис и не перестанет играть.
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