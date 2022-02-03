Теннисист-антивакцинатор Джокович решил привиться от COVID-19 из-за победы Надаля на Australian Open, - СМИ
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович решил вакцинироваться после депортации из Австралии, где серб не смог поучаствовать в турнире Grand Slam
Об этом сообщает Marca.
По словам биографа первой ракетки мира Даниэля Мукша, 20-кратный чемпион турниров Grand Slam изменил свою позицию относительно вакцинации от коронавируса. Это произошло после того, как выступавшему против прививки Новаку Джоковичу пришлось пропустить Открытый чемпионат Австралии, на котором свой 21-й титул Grand Slam получил испанец Рафаэль Надаль, ставший рекордсменом по этому показателю.
"Из того, что я слышал от его окружения, он собрался вакцинироваться. Возможно, на это повлиял результат финала Открытого чемпионата Австралии. Может, это 21-й титул Надаля на Grand Slam заставляет его принять такое решение", - сказал Мукш.
Швейцарец Роджер Федерер также имеет 20 титулов на турнирах Grand Slam. Ожидается, что он вернется на корт в августе, когда состоится открытый чемпионат США.
- Напомним, 16 января Новака Джоковича депортировали из Австралии из-за отсутствия прививки от COVID-19.
- 30 января Рафаэль Надаль победил в финале Открытого чемпионата Австралии россиянина Даниила Медведева.
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