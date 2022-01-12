Теннисист-антивакцинатор Джокович объяснил, почему награждал детей после того, как заболел коронавирусом

Об этом серб сообщил в заявлении, обнародованном в Instagram.

Джокович заверил, что изо всех сил пытался заботиться о безопасности и соблюдать обязательства по тестированию, а на награждении детей появился потому, что не знал о положительном тесте на COVID-19.

"14 декабря я посетил баскетбольный матч, после которого появились сообщения, что несколько человек сдали положительные анализы на коронавирус. Несмотря на то, что у меня не было симптомов, 16 декабря я сдал экспресс-тест для выявления антигена к коронавирусу, и он был отрицательным. "С осторожности в тот же день я сдал ПЦР-тест. На следующий день я посетил мероприятие в Белграде, во время которого вручал награды детям и перед которым тоже сдал экспресс-тест. Он был отрицательным", - заверил Джокович.

Он уточнил, что положительный результат ПЦР-теста получил уже после встречи с детьми.

"У меня не было симптомов, я хорошо чувствовал себя. Положительный результат ПЦР-теста я получил только после мероприятия. На следующий день, 18 декабря, я был в своем теннисном центре в Белграде для интервью и фотосессии с L'Equipe, о которых мы уже давно договорились.Остальные мероприятия я отменил.Я чувствовал, что обязан дать интервью, чтобы не подводить журналиста, но во время него соблюдал дистанцию и был в маске – за исключением момента, когда меня фотографировали. После интервью я изолировался дома, но сейчас уже считаю, что допустил ошибку – нужно было его перенести", - отметил Джокович.

Также он пояснил, что не указал в декларации на въезд в Австралию для участия в посещавшем Испанию Australian Open из-за ошибки агента.

"Относительно декларации, которую моя команда подала от моего лица, мой агент искренне извиняется за допущенную ошибку. Она не была умышленной. Сегодня моя команда предоставила дополнительную информацию австралийским властям, чтобы прояснить этот вопрос. Я считаю важным обсудить эту дезинформацию, но больше не комментировать ее из уважения к австралийским властям и процессу", - резюмировал Джокович, публично неоднократно высказывавшийся о вакцинациях от COVID-19.

Australian Open начнется 17 января. Джокович – действующий победитель турнира.