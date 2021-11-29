Теневой бизнес за год пандемии превысил 30%, - Минэкономики

Об этом сообщает Министерство экономики на своем сайте.



"Осложнение условий экономической деятельности вследствие внедрения противоэпидемических мероприятий в Украине и мире повлекло за собой естественное желание субъектов хозяйствования уменьшить риски потери лимитированных ресурсов (на фоне существенного роста убытков в экономике из-за временных, но непрогнозируемых во времени ограничений деловой активности), что и привело к росту тенизации экономики", - говорится в документе.



В министерстве отметили, что сейчас главной причиной сохранения высокого уровня теневой экономики является естественное желание хозяйствующих субъектов не допустить потери активов в условиях коронакризиса с его неординарными проявлениями, непрогнозируемыми во времени.



Оценка интегрального уровня теневой экономики в Украине по итогам 2021 года предварительная. В настоящее время оценка уровня теневой экономики по одному из четырех методов - методу убыточности предприятий - осуществлена на основе предварительных статистических данных о финансовых результатах деятельности до налогообложения крупных и средних предприятий (т.е. без малых предприятий и микропредприятий) по всем регионам Украины, кроме временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb