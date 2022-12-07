Тендеры на 12 млн грн: в Украине разоблачили предприятие, прибыль которого получала РФ
Правоохранители разоблачили противоправную деятельность предприятия Украины, бенефициарным владельцем производства запасных частей к механизмам был гражданин РФ
Об этом сообщило управление коммуникации Национальной полиции Украины.
Следователи установили: предприятие, производившее подшипники, зубчатые передачи, элементы механических передач, приводы и другие детали, имело учредителя и единственного бенефициара из Российской Федерации. За последние несколько лет компания выиграла в закупках более 12 млн грн.
Также сообщается, что владелец одновременно является основателем нескольких российских предприятий, занимающихся публичными закупками для нужд военно-промышленного комплекса РФ.
"Эти предприятия поставляют запчасти и предоставляют услуги для создания авиационных двигателей и газотурбинных установок на их основе, а также для предприятий, занимающихся обеспечением стратегических отраслей экономики в сфере космонавтики России", - отмечает прессслужба.
Во время обысков на месте осуществления хозяйственной деятельности учреждения и в доме главного бухгалтера правоохранители изъяли документы, а также мобильный терминал заместителя директора, откуда получены данные о его коммуникации с собственником предприятия.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по ч. 4 ст. 110-2 УКУ (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч. 3 ст. 209 УК (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
"Решается вопрос об инициировании наложения ареста на корпоративные права, имущество предприятия, а также об их национализации", - отмечают в Нацполиции.
- Напомним, 7 декабря сообщалось, что СБУ задержала в Одессе агента России, пытавшегося разведать размещение украинских противокорабельных ракетных комплексов "Нептун" для последующей передачи врагу.
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