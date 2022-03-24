Тенденция следующего десятилетия – увеличение обороноспособности стран – Чалый

О важности увеличения обороноспособности Украины и тенденциях десятилетия рассказал Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в эфире Еспресо TV.



Валерий Чалый отметил: "Ключевой вопрос, который никто не имеет права отдать, это увеличение обороноспособности Украины, то есть, я утверждаю, что писаные и неписаные гарантии безопасности ничего не стоят. Скажу больше, это не конец войны, она продлится не один год. Эта горячая фаза закончится, но сама война, которая была с 2014 года в противостоянии двух цивилизаций, будет продолжаться вплоть до того, как на России изменится режим и мы увидим реальные изменения на этих территориях. А до этого этот сосед нам будет угрожать постоянно".



"Мы должны только увеличивать свои возможности по обороне. НАТО приняло решение удвоить свои усилия, чтобы увеличить следующие возможности стран НАТО: вместо 4 боевых групп, 8; 40 тыс. они разворачивают, 100 тыс. у них в целом, 40 тысяч никогда не было на восточном фланге. К тому же усиливают бюджеты, в июне отчитаются о достижении обещанного предела 2% на оборону. Это будет тенденция следующего десятилетия, все будут увеличивать свою обороноспособность", - подчеркнул экс-посол.



Чалый заметил: "И Украине в любом случае нужно избежать вопроса, не то что разоружения, а увеличивать рамки своего потенциала. Это ключевой вопрос для нас и будет большей гарантией безопасности".

Напомним, Валерий Чалый 16 марта прокомментировал: "Трудно вести переговоры, когда массово убивают гражданское население".

12 марта Валерий Чалый отметил: "Это сказки, что закрытие неба над Украиной спровоцирует Третью мировую войну. Она уже идет".