Об этом в эфире Еспресо рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков.

"Первое - питание станции находится в норме, хоть и подключение к резервной линии, однако все в порядке. Уровень воды в прудах-охладителях нормальный. Если говорить об информации, что якобы оккупанты эвакуировались с ЗАЭС (представители Росатома и другие коллаборанты) - эта тенденция не носит массового характера", - сказал он.

По данным депутата, большая часть работников остается на атомной станции, а также нет эвакуации российских военных.

"Это может быть отчасти положительным сигналом, что они пока не готовы идти на крайние сценарии. Для нас подобные сигналы являются ключевыми, что ситуацию можно воспринимать оптимистично", - подытожил Ашурбеков.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что ситуация там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил, что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции. В четырех областях Украины провели масштабные учения на случай теракта на ЗАЭС.

30 июня ГУР сообщило, что оккупанты постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал станции получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ и процесс возвращения Украиной контроля над ЗАЭС будут продолжаться даже несмотря на ядерный шантаж россиян.

2 июля мэр временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что часть работников Росатома и коллаборантов, подписавших с компанией контракт, уехала из ЗАЭС.

4 июля ВСУ официально сообщили о возможной подготовке оккупантами провокации на ЗАЭС - на кровле 3 и 4 энергоблоков россияне разместили подозрительные устройства, похожие на взрывные.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и предупредил, что РФ готовит провокации на Запорожской АЭС.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что на 5 июля радиационный фон возле Запорожской атомной электростанции и в пределах 50 километров находится в норме, станция питается от резервной электросети.

Представитель прессслужбы Главного управления разведки Андрей Юсов сказал в эфире Эспрессо, что Запад предпринимает непубличные шаги по недопущению аварии на ЗАЭС.