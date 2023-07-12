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Война с Россией: хроника
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OPINION

Тень России над Вильнюсом

Игорь Гулик
12 июля, 2023 среда
20:04
Мнение

НАТО не готово воевать с Россией. США тоже. И в этом главная причина того, что предложили Украине на саммите в Вильнюсе, и того, что не предложили

Несмотря на очевидные проблемы внутри самой Украины (коррупция, притеснения свободы слова, судебный беспредел, автократические замашки Зеленского и его свиты), наши партнеры прежде всего принимают во внимание собственную безопасность. Откровеннее всего это объяснил представитель Госдепа Мэтью Миллер. Первое, на что он обратил внимание, – Россия. Важной причиной, почему Украина не становится членом НАТО прямо сейчас, является то, что это "мгновенно бы вовлекло Соединенные Штаты в войну с Россией", - сказал Миллер.

То есть Запад, несмотря на отважные декларации политиков, до сих пор оглядывается на Москву. Более того, мне кажется, что Америка была бы не против положительного заключения на саммите в Вильнюсе, но помешала банальная неготовность Альянса в Европе. Ведь параллельно с "украинским обсуждением" в столице Литвы после 500-го дня полномасштабного вторжения Путина в Украину только согласовывали три оборонных стратегии блока.

Проблема еще и в том, что Запад до сих пор не знает, что будет с Россией и всей Северной Евразией. Ему некомфортно было бы иметь дело с демонтированной на несколько десятков мелких национальных государств  современной эрефией, равно как пугает перспектива локальных конфликтов, особенно с применением "грязной ядерки". Да и поведение Китая в случае российской смуты абсолютно непрогнозируемо.

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Следовательно, решение в Вильнюсе имеет исключительно политические и безопастностные причины. Не может демократический мир отвечать на украинский вызов, не имея четких очертаний того, что будет происходить на огромном театре от Хутора Михайловского до Владивостока.

В конце концов, я не припомню случая расширения НАТО на восток, когда бы во внимание особенно принимались другие вещи — те же размытые (думаю, намеренно) критерии, о которых сейчас очень громко рассказывают нам разнообразные активисты и ярые критики действующей власти. Никто же не будет спорить с тем, что Украина образца 2023-го на порядки выше Албании, Черногории или Болгарии.

Несмотря на всю мою "любовь" к Зеленскому и выпускникам "трускавецкой школы", должен утверждать, что не они стали причиной неутешительных результатов в Вильнюсе. То есть, не главной причиной. На Западе очень хорошо понимают, кто сейчас руководит Украиной, кто цинично наживается во время войны, кто сливает Москве государственные тайны. Конечно, они не забыли и преступного легкомыслия накануне вторжения, всех этих "шашлыков".

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Равно как осознают, что Украина, к счастью, до сих пор является демократическим государством, и власть в ней, слава Богу, сменная.

И, понимая это, исходя из соображений собственной безопасности, лелея какие-то фантастические надежды на завершение войны с сохранившейся недоимперией, они порождают новые риски.

Я не сомневаюсь, что популист Зеленский, а также российские "кроты" во власти, воспользуются определенным разочарованием в обществе. А почему бы и нет? "В НАТО нас не берут, в ЕС – потенциально тоже", так что давайте искать "третий путь" (читай – "сильную руку", "суверенную демократию" и другую подобную чушь). Так уже было в нашей истории, и ни мы, ни Запад не сделали из этих случаев надлежащих выводов.

А жаль. Потому что западные аналитики, анализируя развитие ситуации и указывая на причины отсрочки окончательного решения Альянса, между прочим, говорят о ряде выборов – в США, Франции, Польше и Украине.

Эй, а Украина тут каким боком, спросите вы. Между тем, ни для кого не секрет, что во властных офисах все же рассматривают возможность элекций, несмотря на незавершенную войну. Как это сделать — вопрос технический (переговоры с россиянами, отмена военного положения — разве в этой стране есть что-то невозможное?). Но если так произойдет, то не сомневаюсь, как будут юзать вопросы НАТО и ЕС вчерашние и неисправимые симпатики ОПЗЖ, Арестовича. И политсила действующего президента спекулирует на этой теме.

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Тем не менее, в Вильнюсе мы выиграли много. Во всяком случае, нам не светит перспектива воевать голыми руками. Пакеты оружейной помощи с дальнобойными ракетами, "пэтриотами" и другим современным железом помогут выбросить агрессора с оккупированных территорий, включая Крым.

…Один из комментаторов в фейсбуке написал мне, что Украина рвется в НАТО (метафорически) в "обуви, заляпанной грязью". Мы, если представится такая возможность, придем туда именно в берцах с окопной грязью. Всему свое время…

И мне кажется, что этого очень боятся натовские паркетные стратеги… Не меньше России.

Об авторе . Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад" .

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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Владимир Зеленский
Война с Россией
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