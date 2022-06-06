Темпы завоза авто из-за границы в июне начали спадать, - нардеп
Украинцы за день растаможивают 2 650 автомобилей
Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в телеграм.
"По состоянию на 06 июля к нам ввезли 140 310 авто. Общая сумма налоговой скидки предоставлена на 15,4 млрд грн", - написал он.
По его словам, темпы ввоза в день в июне начали падать. Сейчас ежедневно в Украину 2 650 автомобилей из-за границы, тогда как в мае в будний день в среднем завозили 4-5 тыс. транспортных средств из Европы.
По таможням больше всего заехало через Волынскую таможню - около 36 тысяч авто, добавил нардеп.
Напомним, украинцы растаможили за 2 месяца 123,6 тыс. автомобилей из Европы на льготных условиях.
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