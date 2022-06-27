Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в телеграмм.

"По состоянию на 27 июня в Украину за льготным растаможкой въехали 211 тысяч авто", – написал он.

После новостей об отмене льготы на импорт товаров с 1 июля темпы ввоза авто значительно выросли. Так, в будние дни в июне в среднем завозят 4,7 тыс. авто в день, тогда как раньше речь шла о 3,2 тыс. авто в день, отметил Железняк.

"На самом деле, вероятно, было бы в разы больше, ограничивает пропускная способность иностранной и нашей таможен. Для понимания, на том же Будомеже-Груше сейчас очередь 1000 авто и 9,5 км, польская сторона пропускает очень медленно. "Ягодин" – очередь вообще 40 км", – отметил Железняк.

"Также показательно, что на выходных стали завозить вчетверо больше обычного. В эту субботу заехало 2,4 тыс. авто, хотя обычно на выходных эта цифра была менее 650 авто", - добавил он.

Общая сумма предоставленной льготы составила 23,5 млрд. грн., добавил парламентарий.

Напомним, Верховная Рада вернула уплату за растаможку авто и налогообложение импортных товаров с 1 июля.