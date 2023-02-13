Темпы восстановления энергосистемы Украины быстрее ее разрушения, - председатель правления Укрэнерго
Сейчас состояние энергосистемы лучше, чем было в последнее время. Темпы ее восстановления в Украине быстрее ее разрушения
Об этом глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил во время телемарафона.
"Даже могу сказать, что судя по темпам восстановления, оно быстрее темпов разрушений. Это все может измениться конечно же, поэтому не будем расслабляться. Но, если все будет идти как сейчас, то все будет меняться к лучшему", - заявил он.
По его словам, сейчас состояние энергосистемы лучше, чем было в последнее время.
- 11 февраля в Энергоатоме рассказали, что в энергосистеме станет на 1220 МВт больше, что должно уменьшить время отключений. Стало известно, что удалось запустить два энергоблока на одной из атомных электростанций.
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