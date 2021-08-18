Темпы вакцинации от COVID-19 в Украине выросли до 1 млн прививок в неделю, - Шмыгаль
Темпы вакцинации от COVID-19 в Украине ускорились до 1 млн в неделю
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.
"По темпам вакцинации мы вышли на один миллион прививок еженедельно. Каждую неделю все больше украинцев прививаются и получают защиту от вероятной госпитализации, тяжелого течения коронавируса, в принципе заболевания этой болезнью", - сказал Шмыгаль.
Премьер добавил, что правительство будет работать над ускорением темпов вакцинации в дальнейшем, чтобы до конца года вакцинировать половину взрослого населения Украины.
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