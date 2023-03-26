Заявления РФ о производстве новых танков

Итак, о танках для РФ. Кремлевские преступники еще раз демонстрируют полный отрыв от реальности и, кажется, вполне сознательно. Сначала заместитель совбеза Медведев, постоянно угрожающий ядерным оружием за пересечение "красных линий" в своей голове, заявил, что в этом году Россия произведет 1,5 тыс. танков. Затем Путин сказал о 600 танках за три года и что это будет больше, чем западных танков в Украине. Это не соответствует действительности. По самым раздутым показателям, Уралвагонзавод, крупнейшее предприятие РФ, может производить в месяц где-то 20 танков, а на самом деле - вдвое меньше, потому что не хватает комплектующих: от электроники до зарубежных подшипников. На трех других ремонтных заводах РФ за месяц может отремонтировать или восстановить 20 - 40 танков, то есть всего за год, по оценкам нашей компании, на нынешних мощностях может сделать 400 танков - и новых, и модернизированных, и Т-62, Т-55. За 13 месяцев войны украинские воины уничтожили 3595 российских танков , в том числе 15 – за 25 марта. Это значит, что темпы их уничтожения значительно выше, чем заявления и мечты врага о расширении производства. Почему Путин и Медведев врут об изготовлении тысяч танков, во-первых, чтобы заверить россиян, что оснований для паники и дефицита оружия нет. Во-вторых, чтобы убедить Запад выделять меньше военного потенциала в поддержку Украины, потому что, мол, запасы воспроизводства оружия у РФ безграничны и его будет больше. Однако запас прочности оборонно-промышленного комплекса России, согласно выводам украинской военной разведки, составляет всего два года .

Применение россиянами слезоточивого газа

Однако враг не только лжив, но и коварен и стал использовать на поле боя слезоточивый газ. Такая тенденция набирает обороты. Детали рассказал в твиттере украинский военный с ником Tatarigami. Он представил несколько способов применения слезоточивого оружия. Россияне используют ручные слезоточивые аэрозольные гранаты К-51 или другие средства, в частности, самодельные. Есть разные способы враждебной активности.

В одном из вариантов оккупанты сбрасывают гранаты со слезоточивым газом из дрона, чтобы заставить наших бойцов оставить свои блиндажи.

Вместе с этим БПЛА может подлететь еще один - с обломочными гранатами, которые сбрасывают на бойцов, вынужденных покинуть укрытие.

Или после того, как бойцы покидают блиндажи, враг бьет минометами по нашим позициям, а пехотинцы пытаются штурмовать украинские окопы. В то же время, способ противодействия этой угрозе довольно прост. Хорошую защиту обеспечивают военные противогазы. Вопрос в том, чтобы они были.

Ядерные угрозы РФ

Россия снова начинает хвататься за ядерное оружие. Путин объявил в субботу о намерении разместить тактическое ядерное вооружение в соседней Белоруссии. Он уточнил, что в апреле Россия начнет готовить расчеты ОТРК "Искандер", ранее передавшие Беларуси, а к июлю построит специальное хранилище для тактического ядерного оружия в РБ. Путин уверяет, что будут размещать его, не нарушая обязательств по договору о стратегическом наступательном оружии. В НАТО назвали риторику РФ опасной и безответственной , а МИД Украины требует немедленно созвать внеочередное заседание Совбеза ООН и ожидает эффективного противодействия ядерному шантажу кремля со стороны Великобритании, Франции, США и КНР. Историю ядерного оружия неоднократно поднимали в отношениях РФ и РБ. В прошлом году Лукашенко заявил, что у них есть самолеты, способные нести тактическое ядерное оружие. Речь шла о Су-25. Это вызвало удивление, ведь они дозвуковые и медленнее традиционных носителей ядерного оружия, в частности Су-27, МиГ-29, но почему-то РБ сделала ставку на Су-25. Что касается последствий, то Белоруссия отказалась от ядерного оружия. Там размещались не стационарные ракеты, а мобильные комплексы, которые курсировали по стране и могли запускать стратегические ракеты с любого участка. В свое время, когда было принято выведение комплексов, то РБ до последнего времени их удерживала.

Аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ежак считает, что такие действия РФ совершает именно сейчас потому, что других средств шантажа не осталось. Такое решение готовилось. Главное, что не договорились с КНР относительно оружия и вопреки Китаю Путин стал говорить о ядерном оружии, будто это не РФ, а РБ. Значит, Россия не получила необходимую поддержку в обычном оружии. В ней есть большая проблема, раз приходится приобщать Лукашенко к ядерной функции. Если говорить о нераспространении ядерного оружия, то нельзя передавать его. Юристы считают, что речь идет о контроле такого вооружения. Если его нет, то базирование возможно. Есть дополнительные договоры, касающиеся стратегического ядерного оружия. Из договоров 1970-х прописано, что ядерное оружие не может базироваться за пределами национальной территории, кроме заправки подлодки. Прямого запрета на тактическое ядерное оружие нет. В Европе есть вооружение США в рамках спецпроцедур НАТО. Это базирование было одобрено в СССР. Оно предусматривает подготовку к прекращению Договора о нераспространении. Тем не менее, есть ядерные президентские инициативы - политические документы, написанные Джорджем Бушем-старшим и Михаилом Горбачевым в 1991 году, поддержаны и усилены Борисом Ельциным. Смысл состоит в том, что большинство тактического ядерного оружия уничтожается для сухопутных войск, ракет, артиллерии. Остальные перемещают на центральные склады и существенно сокращают, его не должно быть на надводных кораблях, авиации. Алексей Ежак считает: РФ заявит, что повторяет все в рамках НАТО, где есть замена истребителей. В странах с американским ядерным оружием есть часть экипажей и самолетов, которые могут выполнять эти миссии, но принадлежат к собственным ВС. Сложный вопрос состоит в том, что союзники с НАТО имеют процедуру подготовки к утрате действия Договора о нераспространении. Но они ничего не нарушают. "Искандеры" должны были уничтожить. Неизвестно, какие самолеты подразумевают РФ. Это риторическая эскалация. Самое главное из слов Путина – подготовка базы в РБ к размещению ядерного оружия. Да, они не хотят нарушать президентские ядерные инициативы, а будут продолжать, по их словам, хранить оружие на центральных базах. А ВС и экипажи подготовят уже после украинского контрнаступления. Если бы РФ хотела поднять ядерные ставки, то заявила бы о создании новых складов хранения у границ Украины, перемещении части ядерного оружия и подготовке к ядерной войне. Когда говорят, что войну начнет СБ, это удивительно. И они говорят, что это произойдет после основных событий на поле боя, а это раньше 1 июля. С одной стороны, мы это услышим, нужно будет разбираться с ядерными процедурами НАТО, на которые ссылается Путин. Он будет говорить, что это их с Беларусью симметричный ответ на действия США и ФРГ. На самом деле это не так, ведь в Германии и США процедуры появились в Договоре о нераспространении, а их смысл заключался в том, что это была прививка против распространения, ведь многие страны Европы хотели иметь свое ядерное оружие.

Алексей Ежак считает, что США сообщат, что ядерные объекты в РБ станут первоочередными для планирования войск. С нашей стороны прозвучат такие же заявления. Напомнят белорусам, что если они согласятся, то сделают свою территорию уязвимой для неожиданных ударов, работы партизан и национально-освободительных движений. НАТО выразит сожаление и заявит, что будет внимательно следить за ситуацией, а как только увидит реальное перемещение оружия, будут ответные существенные действия.