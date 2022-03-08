Темпы продвижения войск РФ замедлились, россияне несут потери на оперативных направлениях и направляют силы на информационную войну, - Арестович
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские войска несут потери и удары ракетных, артиллерийских войск и авиации Вооруженных сил, поэтому перенесли основные усилия на информационно-психологическую операцию против украинцев
Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV .
"ВСУ продолжают оборонную операцию по удержанию противника на следующих оперативных направлениях: Киев, Сумы, Чернигов, Харьков, Николаев, Запорожье. Противник пытается продвигаться в этих направлениях, но несет потери и подвергается ударам ракетных, артиллерийских войск и авиации Вооруженных сил", - сказал Арестович. .
Он добавил, что сообщения о захвате города Изюм не соответствуют действительности, там сейчас продолжаются бои.
"Героически держатся Николаев, Сумы, Чернигов, Харьков, Ахтырка - наносят потери врагу и не дают ему продвигаться вперед", - подчеркнул советник ОП.
По словам Арестовича, темпы продвижения российских войск существенно замедлились, на отдельных направлениях он остановлен.
"Благодаря тому, что у них нет успеха на земле и в воздухе, они перенесли основные усилия на информационно-психологическую операцию против населения Украины. Именно поэтому два или три дня подряд мы с вами слышим о захвате новых городов, продвижении, опасности, массированных ударах "Это направлено на то, чтобы снизить нашу психологическую готовность к сопротивлению, а наша задача - держаться и не верить им и их лживым сообщениям", - предостерег он.
ВСУ контролируют ситуацию, сбивают самолеты противника, не дают ему закрепиться в местах, где он хочет продвинуться.
"За вчера Вооруженные силы и другие военные формирования сил обороны Украины осуществили не менее семи контратак. Героически держится Мариуполь - вчера был контратака, уничтожили танковую колонну противника, держится зона ООС, где один из воздушно-десантных истребил колонну противника, Харьков входит в контратаку ", – добавил Арестович.
Ориентировочные потери врага на утро 8 марта:
- свыше 12 тыс. личного состава;
- 303 танка;
- 1036 боевых бронированных машин;
- 120 единиц артиллерийских систем разного калибра;
- 56 реактивных систем залпового огня;
- 27 средств ПВО;
- 48 самолетов;
- 80 вертолетов;
- 474 единицы автомобильной техники;
- 3 корабля;
- свыше 60 цистерн с горюче-смазочными материалами;
- 7 БПЛА.
- Напомним, в Сумах сегодня, 8 марта, был создан зеленый коридор. В 10:00 в городе начался первый этап эвакуации мирного населения, однако эвакуацию из Сум остановили, захватчики начали стрельбу по маршруту зеленого коридора.
- Также российские оккупанты начали атаку на Мариуполь после открытия гуманитарного коридора и не выпускают мирное население.
- Попытка российских военных захватить город Изюм в Харьковской области ночью 8 марта провалилась, но захватчики взорвали мосты, а местные жители нуждаются в срочной гуманитарной помощи.
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