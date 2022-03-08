Темпы продвижения войск РФ замедлились, россияне несут потери на оперативных направлениях и направляют силы на информационную войну, - Арестович

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV .



"ВСУ продолжают оборонную операцию по удержанию противника на следующих оперативных направлениях: Киев, Сумы, Чернигов, Харьков, Николаев, Запорожье. Противник пытается продвигаться в этих направлениях, но несет потери и подвергается ударам ракетных, артиллерийских войск и авиации Вооруженных сил", - сказал Арестович. .



Он добавил, что сообщения о захвате города Изюм не соответствуют действительности, там сейчас продолжаются бои.



"Героически держатся Николаев, Сумы, Чернигов, Харьков, Ахтырка - наносят потери врагу и не дают ему продвигаться вперед", - подчеркнул советник ОП.



По словам Арестовича, темпы продвижения российских войск существенно замедлились, на отдельных направлениях он остановлен.



"Благодаря тому, что у них нет успеха на земле и в воздухе, они перенесли основные усилия на информационно-психологическую операцию против населения Украины. Именно поэтому два или три дня подряд мы с вами слышим о захвате новых городов, продвижении, опасности, массированных ударах "Это направлено на то, чтобы снизить нашу психологическую готовность к сопротивлению, а наша задача - держаться и не верить им и их лживым сообщениям", - предостерег он.



ВСУ контролируют ситуацию, сбивают самолеты противника, не дают ему закрепиться в местах, где он хочет продвинуться.



"За вчера Вооруженные силы и другие военные формирования сил обороны Украины осуществили не менее семи контратак. Героически держится Мариуполь - вчера был контратака, уничтожили танковую колонну противника, держится зона ООС, где один из воздушно-десантных истребил колонну противника, Харьков входит в контратаку ", – добавил Арестович.



Ориентировочные потери врага на утро 8 марта:

свыше 12 тыс. личного состава;

303 танка;

1036 боевых бронированных машин;

120 единиц артиллерийских систем разного калибра;

56 реактивных систем залпового огня;

27 средств ПВО;

48 самолетов;

80 вертолетов;

474 единицы автомобильной техники;

3 корабля;

свыше 60 цистерн с горюче-смазочными материалами;

7 БПЛА.



