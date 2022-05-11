Темпы накопления военных резервов России будут расти, - военный эксперт Сунгуровский

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Темпы накопления резервов в России будут расти. Сейчас военные округа должны поставлять по 200 контрактников в неделю - это около 1 500 человек в месяц. Эта цифра соизмерима с темпами утилизации этого "сырья" в Украине. Если они увеличат эту разнарядку и дадут округам задачи поставлять по 400-600 резервистов - это будет свидетельствовать о создании наступательной группировки. Эта группировка будет второго сорта, поскольку техника уже не та, мотивация уже не та, вооружение уже не то. У врага пока есть преимущество в количестве ракетных снарядов, которыми они нас могут обстреливать. Это создает особую напряженность. Но поставки оружия от наших партнеров в зону боевых действий будут менять ситуацию", - отметил Сунгуровский.

Военный эксперт также добавил, что ожидает увеличения напряжения на дипломатическом фронте.

"Я ожидаю увеличения напряжения не только на фронте, но и на дипломатическом фронте тоже. Если Украину будут заставлять идти на переговоры, а в нашем переговорном пуле есть сторонники нейтралитета, особых гарантий нашей безопасности со стороны России, отказа от НАТО и восстановления наших территорий по состоянию на 23 февраля – это означает замороженный конфликт на долгие годы", – подчеркнул Сунгуровский.

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