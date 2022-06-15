Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Прежде всего, нам необходима ракетная система залпового огня и артиллерия. Нужно реально ускорять процесс. Потому что темпы, которыми Украине оказывают оружие, крайне низки и они, конечно, резко влияют на возможности нашей армии сегодня. Также очень важно, чтобы западные партнеры приняли решение о выделение вооружения, но не выделение через 2 года, а уже сейчас", - подчеркнул Денисенко.

Советник министра МВД добавил, что от обещанного вооружения западных партнеров мы получили всего 10%. По его словам, если бы Украине предоставили хотя бы 50% этого оружия, мы могли бы в разы эффективнее воевать.



"Только лидеры крупнейших стран мира способны повлиять на скорость поставок вооружения в Украину. Это Байден, Шольц, Макрон и несколько других лидеров крупных стран. От них всех зависит, как быстро нам будет предоставлено оружие. Лэнд-лиз - это очень хорошо, однако пока что нам дано только 10% вооружения от обещанного. Если бы Украине дали хотя бы 50% этого оружия и, в частности, реактивные системы залпового огня, то мы могли бы сейчас абсолютно по-другому вести войну и воевать сейчас", - сказал он.

На сегодняшний день Украина получила 10% оружия от всего запроса, который предоставили Западу на поставку. Об этом накануне в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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