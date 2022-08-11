Темпы битвы за Юг Украины зависят от скорости полета наших ракет, – военный эксперт Киричевский
Эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что мы можем выиграть эту войну уничтожая логистические объекты россиян быстрее, чем они успевают перебрасывать дополнительные ресурсы
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспрессо".
"Россияне пытаются набрать темпы, перебрасывая группировку своих войск на правый берег Днепра, чтобы развернуть наступление на Запорожье и другие направления. А ВСУ пытаются набрать темпы, уничтожая важные инфраструктурные объекты врага. Уничтожен мост в Новой Каховке, уничтожен аэродром в Новофедоровке и это важно для разгрома противника на Херсонском плацдарме. Темпы битвы за Юг Украины зависят от скорости полета наших ракет. Живой силы как пушечного мяса у них не так много. Важно, чтобы у этого пушечного мяса нечем было воевать", - подчеркнул Киричевски.
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