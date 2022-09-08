Об этом сообщает MSN со ссылкой на данные Службы ЕС по изменению климата Copernicus.

Там отметили, что температура в Европе была "самой высокой за всю историю наблюдений как за август, так и за лето (июнь-август) в целом".

В частности, средняя температура с июня по август 2022 года была на 1,34 °C выше среднего исторического значения за 30-летний период с 1991 по 2020 год, тогда как в августе, ставшем самым жарким месяцем лета, превышено среднее значение температур 1991- 2020 гг. на 1,72 °C.

Хотя спутниковые данные охватывают всего несколько десятилетий, пресс-секретарь Copernicus сообщила, что служба уверена, что 2022 год был самым жарким летом в Европе с 1880 года, ранних стадий индустриальной эры.

Напомним, в течение лета в Испании более 4 600 человек умерли от жары

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