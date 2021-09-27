"Температура воздуха уже бодрит": Наталья Диденко предупредила о ночной прохладе, дождях и туманах
Украинцев 28 сентября ожидают туманы и прохладные ночи. В некоторых областях пройдут дожди
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .
Антициклон будет определять ближайшее время погоду в Украине. А погода обещает быть малооблачной, с утренними туманами, дневным солнцем, холодными ночами и умеренным теплом в дневные часы.
Завтра в большинстве областей Украины будет преобладать сухая воздушная масса.
Разве что остатки атмосферного фронта обусловят во вторник небольшие периодические дожди на Полтавщине, Харьковщине, Сумщине, а также кое-какой дождь пройдет в Черновицкой области, южных районах Ивано-Франковской области и Закарпатья.
"Температура воздуха уже бодрит", - отметила синоптик.
Ближайшей ночью ожидается + 5... +12 °C, в течение дня в Украине потеплеет до +10... +16 °C, на пару градусов будет теплее в южной части и на Закарпатье.
В Киеве завтра, 28 сентября, и в течение всей недели будет преобладать сухая малооблачная погода - без дождей, с холодными ночами и умеренно теплыми днями.
Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +11... +15 °C.
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