"Температура воздуха уже бодрит": Наталья Диденко предупредила о ночной прохладе, дождях и туманах

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .

Антициклон будет определять ближайшее время погоду в Украине. А погода обещает быть малооблачной, с утренними туманами, дневным солнцем, холодными ночами и умеренным теплом в дневные часы.

Завтра в большинстве областей Украины будет преобладать сухая воздушная масса.

Разве что остатки атмосферного фронта обусловят во вторник небольшие периодические дожди на Полтавщине, Харьковщине, Сумщине, а также кое-какой дождь пройдет в Черновицкой области, южных районах Ивано-Франковской области и Закарпатья.





"Температура воздуха уже бодрит", - отметила синоптик.

Ближайшей ночью ожидается + 5... +12 °C, в течение дня в Украине потеплеет до +10... +16 °C, на пару градусов будет теплее в южной части и на Закарпатье.

В Киеве завтра, 28 сентября, и в течение всей недели будет преобладать сухая малооблачная погода - без дождей, с холодными ночами и умеренно теплыми днями.

Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +11... +15 °C.





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