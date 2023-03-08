Об этом информирует Наталья Диденко .

Погода грядущая будет изменчивой. Ведь ранняя весна.

9 марта теплая погода будет преобладать практически повсеместно в Украине.

В течение четверга температура воздуха будет +10+15 градусов, в северных областях и на северо-западе +7+13 градусов, в южной части +12+17 градусов.

9 марта порывы юго-западного ветра будут достигать штормовых порывов до 15-20 метров в секунду. Не исключено, что ивы будут гнуть наземь.

Дожди пройдут в четверг в западных и северных областях. Ночью, когда холоднее, есть вероятность мокрого снега.

В центральной части, на востоке и юге Украины будет преобладать сухая ветреная погода с солнечными прояснениями.

В Киеве 9 марта предполагается активная влажная ветреная погода с периодическим дождем. Порывы юго-западного ветра возможны до 15 метров в секунду.

Будет завтра тепло, днем до +12 градусов

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