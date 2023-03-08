Температура воздуха до +18, порывы ветра, местами дожди: погода на 9 марта от Натальи Диденко
Синоптик описала погоду 9 марта: прыжок до +18 градусов, затем – вниз до -2 градусов, дождь – мокрый снег, штиль – штормовой ветер, западный, затем южный, затем северо-западный
Об этом информирует Наталья Диденко .
Погода грядущая будет изменчивой. Ведь ранняя весна.
9 марта теплая погода будет преобладать практически повсеместно в Украине.
В течение четверга температура воздуха будет +10+15 градусов, в северных областях и на северо-западе +7+13 градусов, в южной части +12+17 градусов.
9 марта порывы юго-западного ветра будут достигать штормовых порывов до 15-20 метров в секунду. Не исключено, что ивы будут гнуть наземь.
Дожди пройдут в четверг в западных и северных областях. Ночью, когда холоднее, есть вероятность мокрого снега.
В центральной части, на востоке и юге Украины будет преобладать сухая ветреная погода с солнечными прояснениями.
В Киеве 9 марта предполагается активная влажная ветреная погода с периодическим дождем. Порывы юго-западного ветра возможны до 15 метров в секунду.
Будет завтра тепло, днем до +12 градусов
.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.16
Покупка 38.16Продажа 39.02
-
EUR
Покупка 40.02Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное