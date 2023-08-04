Температура океанов достигла самого высокого уровня: каковы последствия для планеты
Наивысшего уровня в истории измерений этой недели достигла температура океанов, впитывая тепло от климатических изменений, наносящих вред Земле
Об этом сообщает BBC News со ссылкой на Службы по изменению климата ЕС Copernicus.
Среднесуточная глобальная температура поверхности моря – 20,96 ° C – побила рекорд 2016 года. Это гораздо выше среднего показателя для этого времени года.
"Мы подвергаем океаны большему стрессу, чем когда-либо в истории", - считает доктор Мэтт Фрост из Плимутской морской лаборатории в Британии, имея в виду, как загрязнение и чрезмерный лов рыбы также влияют на океаны.
Океаны регулируют климат, поглощают тепло и углекислый газ, но более теплые воды это усложняют. Это также влияет на морские виды, которые ищут прохладу и питание. Акулы могут становиться агрессивными из-за тепловых волн.
"Вода чувствуется как ванна, когда ты прыгаешь. Сейчас во Флориде широко распространен обесцвечивание кораллов на мелководных рифах, и многие кораллы уже погибли", - говорит доктор Кэтрин Леснески, которая следит за морской тепловой волной в Мексиканском заливе для Национального управления океанических .
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Ученые также озабочены временем года побитого рекорда.
"Март должен быть временем, когда океаны во всем мире самые теплые, а не август или сентябрь. Тот факт, что мы увидели сейчас, вызывает у меня волнение относительно того, насколько теплее может стать океан с сегодняшнего дня до следующего марта", - говорит доктор из Службы конфигурации климата ЕС Copernicus Саманта Берджесс.
Ученые изучают причины чрезмерного нагревания океанов, но утверждают, что климатические изменения увеличивают температуру морей, поскольку они впитывают больше тепла от парниковых газов.
"Чем больше мы сжигаем ископаемое топливо, тем больше избыточного тепла будет отводиться океанами, а это значит, что тем больше времени понадобится, чтобы стабилизировать их и вернуть туда, где они были", - объясняет профессор Саманта Берджесс.
Сообщается, что океаны нагрелись до рекордного уровня из-за слабых природных климатических колебаний Эль-Ниньо, то есть температура океана поднимется выше среднего в ближайшие месяцы.
Температурный рекорд был побит после серии волн морской жары в этом году, в частности, в Британии, Северной Атлантике, Средиземном море и Мексиканском заливе.
Фото: скрин
- Ранее ученые предупредили, что через 5 млн. лет трещина в Африке разделит континент на две части и образует шестой океан.
- Проанализировав спутниковые снимки, исследователи из США и Великобритании обнаружили, что океаны Земли становятся более зелеными. Это, вероятно, связано с изменением климата.
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