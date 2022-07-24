Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Наибольшее достижение наших войск состоит в том, что постепенно выводятся из строя все переправы, которыми могут пользоваться россияне на Херсонском плацдарме. И именно темп выведения переправ из строя будет влиять на то, насколько противник быстро совершит "акт доброй воли" и уйдет с Херсонщины" , – объяснил военный эксперт.

Иван Киричевский отметил, что уменьшается количество для врага переправ на Херсонском направлении, если вспомнить Антоновский мост , мост через Ингулец , есть еще рядом с дамбой автомобильный мост грузоподъемностью 19 тонн.

"Если автомобильный мост устоит под нашими ударами, то там не сможет проходить тяжелая техника россиян, включая танки, и это будет очень хорошо. Выходит, если мост у дамбы и устоит, то противник сможет бежать, бросив всю свою тяжелую технику. То есть россияне совершили "акт доброй воли", побросали технику, а нам тогда будет чем довооружиться", - отметил Киричевский .

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