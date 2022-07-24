Темп выведения переправ из строя ускорит "акт доброй воли" россиян в Херсонской области, - военный эксперт Киричевский
Эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что наибольшее достижение наших войск состоит в том, что постепенно выводятся из строя все переправы, которые могут использовать россияне на Херсонском плацдарме
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Наибольшее достижение наших войск состоит в том, что постепенно выводятся из строя все переправы, которыми могут пользоваться россияне на Херсонском плацдарме. И именно темп выведения переправ из строя будет влиять на то, насколько противник быстро совершит "акт доброй воли" и уйдет с Херсонщины" , – объяснил военный эксперт.
Иван Киричевский отметил, что уменьшается количество для врага переправ на Херсонском направлении, если вспомнить Антоновский мост , мост через Ингулец , есть еще рядом с дамбой автомобильный мост грузоподъемностью 19 тонн.
"Если автомобильный мост устоит под нашими ударами, то там не сможет проходить тяжелая техника россиян, включая танки, и это будет очень хорошо. Выходит, если мост у дамбы и устоит, то противник сможет бежать, бросив всю свою тяжелую технику. То есть россияне совершили "акт доброй воли", побросали технику, а нам тогда будет чем довооружиться", - отметил Киричевский .
- 19 июля ВСУ ударили по стратегическому для РФ Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне
- Затем эксперт Defense Express Валерий Рябых предположил, что ВСУ могут уничтожить Антоновский мост, чтобы отрезать российские войска на левом берегу Днепра.
- 20 июля депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что на Антоновском мосту раздались 4 взрыва , стоял сильный дым над ракетной частью россиян в Новой Каховке.
- Боец ВСУ Виктор Трегубов уверен, что после уничтожения Антоновского моста россияне будут вынуждены отступить и покинуть город Херсон.
- Полковник СБУ Роман Костенко убежден, что Антоновский мост в перспективе будет разрушен
- 23 июля ВСУ ударили по Дарьевскому мосту через Ингулец, продолжив отрезать оккупантов от поставок.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.54
Покупка 37.54Продажа 38.71
-
EUR
Покупка 37.91Продажа 39.23
- Актуальное
- Важное