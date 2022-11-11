Об этом сообщает Генштаб ВСУ на фейсбуке .

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 9 ноября ориентировочно составили:

личного состава – около 79 400 (+710) человек ликвидировано

танков ‒ 2814 (+10) ед.

боевых бронированных машин – 5696 (+14) ед.

артиллерийских систем – 1817 (+12) ед.

РСЗО – 393 (+0) ед.

средства ПВО – 205 (+0) ед.

самолетов – 278 (+0) ед.

вертолетов – 261 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1505 (+6) ед.

крылатые ракеты ‒ 399 (+0) ед.

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4259 (+17) ед.

специальная техника ‒ 159 (+0) ед.

"Темп не падает. Снова более 700. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

10 ноября украинские защитники отразили атаки РФ в районах 14 населенных пунктов.