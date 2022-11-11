Темп не падает: за сутки в Украине ликвидировали 710 российских военных и уничтожили вертолет, - Генштаб
За время полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 79 тыс. солдат, 2814 танков, 5696 боевых бронемашин и 261 вертолет
Об этом сообщает Генштаб ВСУ на фейсбуке .
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 9 ноября ориентировочно составили:
- личного состава – около 79 400 (+710) человек ликвидировано
- танков ‒ 2814 (+10) ед.
- боевых бронированных машин – 5696 (+14) ед.
- артиллерийских систем – 1817 (+12) ед.
- РСЗО – 393 (+0) ед.
- средства ПВО – 205 (+0) ед.
- самолетов – 278 (+0) ед.
- вертолетов – 261 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1505 (+6) ед.
- крылатые ракеты ‒ 399 (+0) ед.
- корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4259 (+17) ед.
- специальная техника ‒ 159 (+0) ед.
"Темп не падает. Снова более 700. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.
- 10 ноября украинские защитники отразили атаки РФ в районах 14 населенных пунктов.
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