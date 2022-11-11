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Темп не падает: за сутки в Украине ликвидировали 710 российских военных и уничтожили вертолет, - Генштаб

11 ноября, 2022 пятница
09:58
война с Россией

За время полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 79 тыс. солдат, 2814 танков, 5696 боевых бронемашин и 261 вертолет

Об этом сообщает Генштаб ВСУ на фейсбуке .

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 9 ноября ориентировочно составили:

  • личного состава – около 79 400 (+710) человек ликвидировано
  • танков ‒ 2814 (+10) ед.
  • боевых бронированных машин – 5696 (+14) ед.
  • артиллерийских систем – 1817 (+12) ед.
  • РСЗО – 393 (+0) ед.
  • средства ПВО – 205 (+0) ед.
  • самолетов – 278 (+0) ед.
  • вертолетов – 261 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1505 (+6) ед.
  • крылатые ракеты ‒ 399 (+0) ед.
  • корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4259 (+17) ед.
  • специальная техника ‒ 159 (+0) ед.

"Темп не падает. Снова более 700. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

  • 10 ноября украинские защитники отразили атаки РФ в районах 14 населенных пунктов.

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