Темп наступления асвабадителей: 3 см в день
НедонаукИвец Кива оказался ненужным на московских болотах, поэтому придумал басню о своей важности
Стремоусов "пил зрачки" Украины, а дух спустил за московские болота. Больше о падении "Русского мира", расскажет и покажет Анна-Ева Мельник в программе "Конец спецоперации".
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ВСУ развенчали мифы о "непобедимости России" и ее "второй армии мира". Каждый понедельник в 18:00 смотрите "Конец спецоперации". Это авторская программа Анны-Евы Мельник. В которой журналистка рассказывает о падении "русского мира" и реальной жизни на московских болотах.
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