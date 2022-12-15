Пиратский трафик

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) уже наложило санкции на все перечисленные компании и суда, а также на самого Артемова и его партнеров: двух иранцев, одного ливанца, одного швейцарца и гражданку Франции российского происхождения. Полный список названий и имен содержится в официальном сообщении американского Госдепа. Участников схемы обвиняют в том, что в порту Шарджа (ОАЭ) они обустроили пункт смешения иранской нефти с индийской, чтобы затем по поддельным документам продавать эту нефть потребителям. Средства от торговли, как утверждают в правительстве США, уходили в поддержку ливанской террористической организации "Хезболла" и Корпуса стражей Исламской революции Ирана. Продавцом нефти выступала обычно иранская фирма Al-Hakeel, а покупателями – контролируемые Артемовым компании Centrum Maritime (Сингапур) и Ava Petroleum Services SA (Швейцария). Остальные компании были операторами морских перевозок.

По подсчетам глобального судоходного портала TradeWinds все перечисленные в сообщении Госдепартамента США танкеры были приобретены в период с марта 2021 по март 2022 года. Общая стоимость этих приобретений – 260 (двести шестьдесят!) миллионов USD. Часть этих средств – это реинвестиции от торговли "грязной нефтью". Причем для участия в контрабанде закупались, как правило, старые танкеры, 20-летней давности или примерно такого возраста. Чтобы не было сильно жаль, если их где-то задержат с поличным. 4 из этих судов предназначены для перевозок нефти, 7 – для нефтепродуктов.

Американская неправительственная группа "Объединение против ядерного Ирана" ( UANI ), отслеживающая случаи незаконной торговли с Ираном, утверждает, что часть артемовских танкеров из санкционного списка участвовала и в перевозке нефтяных грузов из Венесуэлы – страны, тоже находящейся в международной изоляции. В частности, по их информации, в октябре венесуэльским сырьем загружался танкер Adisa. Танкер "Young Yong" с грузом венесуэльского мазута на борту сел на мель у берегов Индонезии также в октябре.

Танкер "Young Yong"

Агентство Bloomberg приводит факты, свидетельствующие о причастности как минимум одного из танкеров из империи Артемова в экспорте нефти из РФ. Речь идет о судне "Zhen 1" (ныне переименованном в Zephir 1), которое в мае 2022 года побывало в российском балтийском порту Приморск, а после этого в открытом океане, в 300 милях от острова Мадейра, слило свой груз в супертанкер Lauren II, плавающий под панамским флагом. Это нетипичная и рискованная с точки зрения потенциального загрязнения вод операция. Но участники пошли на нее, очевидно, для того чтобы скрыть российское происхождение нефти. Как утверждают морские брокеры, на таких теневых перевозках владелец танкеров может зарабатывать в два-три раза больше, чем когда работает по-честному.

Танкер " Zhen 1 "

От "Альфа-Ойл" до Ava Petroleum

Что же это за такой злой гений, оперирующий астрономическими суммами и обогащающийся за счет того, что помогает врагам Украины обходить международные санкции? В том числе и те, что наложены из-за агрессии РФ против нашего государства. Итак, Виталий Сергеевич Артемов родился в Донецке в 1975 году. В американском досье даже указан номер его украинского паспорта. Артемова можно назвать одним из пионеров топливного ритейла в Украине. В течение 1998-2006 годов он возглавлял одну из крупнейших АЗС-сетей под сборным названием "Альфа-Ойл" или "Альфа-Нефть". В нее входил ряд компаний и более 300 заправок, большинство из которых работали под брендом ANP. С 2008 года контроль над этой сетью установила группа Приват Игоря Коломойского. Хотя вряд ли здесь можно говорить о дружеском поглощении. Фактически имущество "Альфа-Нефти" отошло Коломойскому из-за кредитных долгов, которые компания набралась в тогда еще действующем "Укрпромбанке" (в 2010 году он обанкротился).

Однако не скажешь, что после этой операции Виктор Артемов остался без гроша. Он на время исчез с радаров в Украине, зато появился в Швейцарии. Артемов приобрел себе жилье в милом городке Колоньи на берегу Женевского озера, одном из любимых анклавов российских олигархов. Среди тех, кто владел или владеет здесь недвижимостью, можно, например, назвать Геннадия Тимченко, Дмитрия Рыболовлева, Вячеслава Кантора и еще десяток других. Возможно, дом Артемова на Chemin Des Princes не так роскошен, как у перечисленных лиц. Однако это не единственная его недвижимость. В 2014 году он купил и имение во Франции, недалеко от швейцарской границы, которым он владеет вместе со своей женой и детьми через компанию SCI Dacha Arly . В Украине же у него есть дом в Козине под Киевом – известной "царской деревне" украинского истеблишмента, где любят селиться самые влиятельные политики и чиновники и богатые бизнесмены.

В еще одном из пригородов Женевы, Вандевре, сегодня зарегистрирована флагманская компания Артемова – Ava Petroleum Services. Собственно попавшую в ноябре 2022-го под санкции США. Но создал ее он не один. Как свидетельствует выписка из Женевского коммерческого реестра в 2009 году, на момент основания фирмы у нее было три директора – кроме Виктора Артемова, это еще гражданин Германии Виталий Вайнштейн и гражданин Швейцарии Грегорио Фаццоне. Последний сегодня формально является единственным директором Ava Petroleum. Артемов покинул директорскую должность в 2020 году, Вайнштейн – еще раньше. Но это не обязательно означает, что они лишились влияния.

Судя по его послужному списку, Фаццоне типичный швейцарский управленец в фирмах богачей из постсоветского пространства. Например, похожую функцию он недавно выполнял в компании TOI Commodities (принадлежащей одному из крупнейших топливных и агротрейдеров Молдовы Важи Джаши). Но вынужден был выйти из совета директоров в ноябре после попадания под американские санкции. Понятно, чтобы Фаццоне по собственной инициативе и по собственному карману не инвестировал сотни миллионов джоларов в закупку "грязных" танкеров. Но он мог помочь Артемову с выходом на нужных людей в ОАЭ, где у Джаши влиятельные и широкие бизнес-связи.

фото: gettyimages

Фигура еще одного из первых директоров Ava Petroleum, Виталия Самойловича Вайнштейна, еще более интересна. Впоследствии мы встретим его в перечне помощников Александра Грановского, народного депутата Верховной Рады предыдущего созыва, которому приписывали влияние на многие бизнес-процессы в Украине и которого в начале декабря Высший антикоррупционный суд заочно арестовал по подозрению в организации коррупционных схем. Но это уже другая история. Возвращаемся в Вайнштейн. "Корешок" помощника нардепа он получил, скорее всего, с подачи мощного, но малопубличного украинского бизнесмена Андрея Адамовского (журнал Forbes в 2020 году оценил его состояние в 190 миллионов USD и поставил на 45 место в рейтинге самых богатых украинцев).

У Виталия Вайнштейна связи с семьей Адамовских давние и прочные. Еще в 2008 году, как свидетельствуют архивы Pandora Papers, Виталий Вайнштейн совместно с сыном Андрея Адамовского Яковом открыл на Британских Виргинских островах фирму Castex Capital Holdings. Позже встречаем фамилию Вайнштейна среди бенефициаров или топ-менеджеров ряда украинских компаний, причастных к бизнесу Адамовского-старшего. Например, в ООО "Скай Сити Девелопмент". Эта компания была владельцем построек и участков по адресу: проспект Романа Шухевича, 2Т в Киеве, где расположен столичный торговый центр SkyMall. Андрей Адамовский много лет сражался за контроль над этим ТЦ, пока в 2021 году окончательно не вышел из проекта. В прошлом году компания Вайнштейна "Феликсия" получила разрешение Киевсовета на 5 лет аренду земельного участка в самом центре столицы (на пересечении ул. Верхний вал, Кожемякской и Вознесенского спуска). Ранее на этом месте "Феликсия" планировала построить бизнес-центр в партнерстве с компанией другого сына Андрея Адамовского – Дмитрия.

Вспышка "Альфа Энерджи"

Что касается топливного рынка, то здесь самую большую "славу" Адамовскому-старшему принесла группа компаний "Трейд Коммодити", которая в 2017-2018 годах выигрывала большинство государственных тендеров на поставку нефтепродуктов для нужд Минобороны и "Укрзализныци". В одном из своих немногочисленных интервью ( Экономическая правда , 24.06.2019) Андрей Адамовский подтвердил свою причастность к "Трейд Коммодити", но только как инвестор этого проекта, а не как бенефициар или владелец. Тогда же, в 2017-2018 годах на топливном рынке Украины процветала так называемая керосиновая схема, по которой в Украину под видом авиационного керосина ввозили дизельное топливо. Подмена позволяла экономить огромные суммы на таможенных платежах, поскольку в то время акциз на ГП составлял 139 евро/тонна, а на авиакеросин – 20 евро/тонна. Согласно исследованиям консалтинговой группы А-95, наиболее активно пользовались этой схемой импортеры с орбиты компании "Трейд Коммодити", работавшие через порт Николаев.





И именно в это время на украинском топливном рынке снова выныривает Виктор Артемов. В 2017 году в Киеве регистрируется ООО "Альфа Энерджи", получающее в аренду достаточно объемную нефтебазу в селе Большая Корениха под Николаевом с резервуарным парком примерно 500 кубов. В 2018 году оно ввозит в Украину более 1 миллиона литров авиационного горючего индийского происхождения, а также другие нефтепродукты. 10 апреля 2019 управления СБУ в Одесской области открывает уголовное производство, в котором фигурирует эта компания. Ее подозревали в причастности к незаконной поставке горюче-смазочных материалов для так называемого "Министерства обороны ДНР". Судя по определению суда ,

такие действия совершало определенное лицо, используя должность директора ООО "Альфа Энерджи" и подконтрольные ему ООО "Украинская топливная компания "Днепр" и Ava Petroleum Services SA. Так вот, на момент открытия производства директором ООО "Альфа Энерджи" был Виктор Сергеевич Артемов. Он остивил этот пост 22 апреля 2019 года. После этого свернула активную деятельность и сама "Альфа Энерджи", хотя юридически компания до сих пор не закрыта, никаких санкций к ней не применялось и при этом на ней с 2019 года висит более 2,4 миллиона гривен налоговых долгов, за которые фирма судится по ГНА.

Кроме того, фамилию Виктора Артемова находим и среди учредителей киевского ООО "Эксплуатационно-техническая контора "Элит Сервис" . Эта компания была создана еще в 2005 году для обслуживания киевскому бизнес-центру на улице Верхний Вал, 72. Она выполняла роль этакого завхоза, распределяла парковочные места, собирала коммунальные платежи, даже владела частью недвижимости. Особенностью места является то, что оно в свое время полюбилось братьям Табачникам – политику Дмитрию и бизнесмену Михаилу. У последнего здесь базировалась полная пригоршня связанных компаний. И даже Дмитрий Табачник иногда указывал Верхний Вал, 72, как свою усадьбу. К примеру, когда был председателем общества "Украина-Испания". В настоящее время основным бенефициаром "Элит Сервиса" является киевский адвокат Игорь Черненко, старый знакомый Табачников. В Козине, о котором мы уже упоминали выше, он их ближайший сосед: дом Черненко построен рядом с домами Дмитрия и Михаила Табачников. Да и в деловых делах они пересекались.

От иранского до российского?

После внесения в ноябре Виктора Артемова в санкционные списки любое сотрудничество с ним или его компаниями подвергается риску вторичных санкций со стороны США. Некоторые государства уже поспешили отречься от него. В частности, Джибути, под чьим флагом плавало 5 танкеров этого темного флота, уже приостановила их регистрацию в своем реестре судов. Также поступили Острова Кука, где был зарегистрирован еще один танкер. Утрата флага де-факто означает, что таким кораблям запрещено курсировать между международными портами. За ноябрь большинство флота Артемова, упомянутого в сообщении OFAC, переместилось в порты Китая и Сингапура. Там они менее доступны для американских правоохранителей. С другой стороны, совсем не факт, что в его загашниках не найдутся другие компании и танкеры, продолжающие контрабандную деятельность.

фото: reuters

По оценкам компании Trafigura, одного из крупнейших сырьевых трейдеров в мире, примерно 10% ныне находящихся на плаву танкеров принадлежат к так называемому темному флоту. Судовой брокер Braemar подсчитал, что это более 200 судов разного тоннажа. До сих пор большинство из них занималось нелегальным вывозом нефти и нефтепродуктов из Ирана и Венесуэлы. Но сейчас они переориентируются и на перевозку российского ресурса. Можно предположить, что и Виктор Артемов мы еще увидим в этой сфере. По крайней мере, мы уже видим его среди партнеров группы компаний Fleet Energа, которая принадлежит египетским бизнесменам Магди Расифу и Эссаму Кафафи, зарегистрированная в Панаме, штаб квартиры имеет в Дубае и поддерживает тесные связи с "Роснефтью".