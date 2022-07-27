Темами разговоров Джо Байдена и Си Цзиньпина станут Украина и Тайвань, - Reuters
Вторжение России в Украину и напряженность вокруг Тайваня станут темами ожидаемого на этой неделе телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином.
Об этом заявил главный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Reuters.
Управление экономической конкуренцией между двумя странами также будет нарушено в телефонном разговоре, который, согласно заявлениям Байдена, ожидается в конце этой недели.
"Все от напряженности вокруг Тайваня до войны в Украине, а также того, как нам лучше справляться с конкуренцией между нашими двумя странами, особенно в экономической сфере", — сказал Кирби.
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