Темами разговоров Джо Байдена и Си Цзиньпина станут Украина и Тайвань, - Reuters

Об этом заявил главный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Reuters.

Управление экономической конкуренцией между двумя странами также будет нарушено в телефонном разговоре, который, согласно заявлениям Байдена, ожидается в конце этой недели.

"Все от напряженности вокруг Тайваня до войны в Украине, а также того, как нам лучше справляться с конкуренцией между нашими двумя странами, особенно в экономической сфере", — сказал Кирби.

26 июля стало известно, что Китай вытесняет Россию из совместного проекта по созданию самолета, конкурента Boeing и Airbus.

25 июля генерал Марк Милли – глава Комитета начальников штабов США, заявил, что армия Китая стала более агрессивной и опасной.

24 июля CNN сообщила, что Китай с помощью оборудования Huawei перехватывал секретные данные Пентагона.

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