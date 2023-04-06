Об этом в интервью РБК-Украина сказал бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Немцев сегодня убеждают, что они уже и так сделали чуть ли не слишком много для нас. Этот нарратив уже повсюду тихонько насаживается в Германии", - сказал он.

По его словам, уменьшение внимания к Украине в немецких СМИ и ток-шоу наблюдается последние два месяца.

"Возьмите обложки главных журналов - Spiegel, Stern, Focus. Раньше чуть ли не еженедельная тема Украины и российской войны была если не на титульной странице, то по крайней мере составляла мейнстрим. А с февраля, то есть уже фактически два месяца, все, к сожалению, постепенно меняется То же касается главных пяти политических ток-шоу в ФРГ – Anne Will, Maischberger, Maybrit Illner, Markus Lanz и Hart aber fair.Вместо того, чтобы дискутировать о самолетах для ВВС Украины, о дополнительных танках, сейчас в центре внимания такие вопросы, как угроза банковского кризиса, климатические изменения, расходы собственников жилья на энергосанацию и т.д.", - рассказал Мельник.

Он подчеркнул, что таким образом падает давление общества на правительство, чтобы оно наращивало помощь Украине.

"Такая ситуация выгодна федеральному правительству, потому что сегодня практически нет больше общественного давления, чтобы Берлин и дальше наращивал помощь Украине", - подчеркнул дипломат.