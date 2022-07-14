Об этом пишет The New York Times.

Перед визитом Байдена его советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что, по данным спецслужб, Иран планирует помочь России в войне против Украины. Он сказал, что Иран готовится доставить в Россию сотни беспилотников или БПЛА, некоторые из которых способны совершать атаки.

"Наша информация также указывает на то, что Иран готовится научить российские силы использовать эти БПЛА, начальные учебные занятия должны начаться уже в начале июля", – сказал он.

Салливан предупредил, что "непонятно, поставил ли Иран какие-либо из этих БПЛА России", но сказал, что "это лишь один пример того, как Россия ищет в таких странах, как Иран, потенциал, который также используется" для нападений на Саудовская Аравия.

Издание сообщает, что основным мотивом Салливана было предупредить Тегеран и Москву, что Соединенные Штаты наблюдают. Но поскольку ожидается, что визит Байдена начнется с демонстрации новых израильских возможностей (использование лазерного оружия против беспилотников и ракет), он также имел целью отправить сообщение правительству Израиля о более энергичной поддержке Украины.

Представители Байдена дали понять, что они были раздражены раньше, когда израильское правительство настаивало на большей части нейтральной позиции по отношению к войне, настаивая, что это единственный способ поддерживать связь с президентом Владимиром Путином.

10 июля The New York Times написало, что Байден во время визита на Ближний Восток попытается найти советское оружие для Украины.

12 июля СМИ сообщали , что администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможную отмену запрета на продажу США наступательного оружия Саудовской Аравии.

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