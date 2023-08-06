Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Правоохранительные органы Украины создали специальные мобильные группы для того, чтобы выявлять совершенные россиянами сексуальные преступления. В этих группах работают медики, полицейские и психологи. Согласно полу они могут проводить беседы. Однако главной проблемой остается то, что это преступление остается наиболее стигматизированным", – объяснил Павличенко.

Исполнительный директор Украинского хельсинкского союза по правам человека подчеркнул, что часто люди отказываются заявлять о том, что стали жертвой сексуального насилия.

"Очень часто жертвы сексуальных преступлений, понимая, что привлечь виновника к ответственности будет почти невозможно или невозможно, отказываются признавать себя жертвами. Поэтому они отказываются проходить через процедуру уголовного преследования. Это создает дополнительные обременения, репутационные риски, повторные травмы и возможную повторную стигматизацию. Поэтому у нас остается проблемой выявление и привлечение к ответственности россиян, совершивших сексуальные преступления на территории Украины. Главная причина – стигматизация. Никто не будет заявлять, что он стал жертвой сексуального насилия", – добавил он.