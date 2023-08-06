Тема сексуальных преступлений россиян в Украине остается малоисследованной, - исполнительный директор Украинского хельсинкского союза по правам человека Павличенко
Исполнительный директор Украинского хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко рассказал, что жертвы сексуальных преступлений, понимая, что привлечь виновника к ответственности будет почти невозможно или невозможно, отказываются признавать себя жертвами
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Правоохранительные органы Украины создали специальные мобильные группы для того, чтобы выявлять совершенные россиянами сексуальные преступления. В этих группах работают медики, полицейские и психологи. Согласно полу они могут проводить беседы. Однако главной проблемой остается то, что это преступление остается наиболее стигматизированным", – объяснил Павличенко.
Исполнительный директор Украинского хельсинкского союза по правам человека подчеркнул, что часто люди отказываются заявлять о том, что стали жертвой сексуального насилия.
"Очень часто жертвы сексуальных преступлений, понимая, что привлечь виновника к ответственности будет почти невозможно или невозможно, отказываются признавать себя жертвами. Поэтому они отказываются проходить через процедуру уголовного преследования. Это создает дополнительные обременения, репутационные риски, повторные травмы и возможную повторную стигматизацию. Поэтому у нас остается проблемой выявление и привлечение к ответственности россиян, совершивших сексуальные преступления на территории Украины. Главная причина – стигматизация. Никто не будет заявлять, что он стал жертвой сексуального насилия", – добавил он.
- 24 марта мониторинговая миссия ООН по правам человека сообщила, что в Украине по состоянию на 31 января было зафиксировано 133 жертвы сексуального насилия: 85 мужчин, 45 женщин и три девочки.
- 3 июля в Гааге открыли международный офис по расследованию вторжения РФ в Украину, что станет первым шагом к возможному трибуналу для руководства страны-агрессора.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.91
Покупка 36.91Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.68Продажа 41.66
- Актуальное
- Важное