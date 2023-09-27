Тем, кто в 8 тыс. км критикует контрнаступление ВСУ, должно быть стыдно, – генерал США Ходжес

Его слова цитирует Голос Америки.

"Тем, кто в 8000 километрах критикует, как кто-то другой заходит на минные поля и окопы и разминирует их, должно быть стыдно самим за себя", – высказался Ходжес.

Генерал напомнил, что украинцам приходится бороться без поддержки авиации, без которой США, Великобритания или Германия никогда бы не посылали своих солдат в боевые действия.

"Контрнаступление - это не только то, что мы видим на поле боя", - подчеркнул Ходжес.

По его словам, ВСУ проводят многосложные комплексные операции, включая работу спецназовцев, атаки дронов, киберборьбу, выведение из строя российских радаров и ПВО и других.

Также, по словам Ходжеса, исключительна работа украинских военных по Черноморскому флоту , которая оказывает огромное давление на российский генштаб.