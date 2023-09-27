Тем, кто в 8 тыс. км критикует контрнаступление ВСУ, должно быть стыдно, – генерал США Ходжес
Бывший командующий сухопутными силами НАТО в Европе Бен Ходжес заявил, что критика украинского контрнаступления в войне против России – это непрофессиональные и бесполезные заявления
Его слова цитирует Голос Америки.
"Тем, кто в 8000 километрах критикует, как кто-то другой заходит на минные поля и окопы и разминирует их, должно быть стыдно самим за себя", – высказался Ходжес.
Генерал напомнил, что украинцам приходится бороться без поддержки авиации, без которой США, Великобритания или Германия никогда бы не посылали своих солдат в боевые действия.
"Контрнаступление - это не только то, что мы видим на поле боя", - подчеркнул Ходжес.
По его словам, ВСУ проводят многосложные комплексные операции, включая работу спецназовцев, атаки дронов, киберборьбу, выведение из строя российских радаров и ПВО и других.
Также, по словам Ходжеса, исключительна работа украинских военных по Черноморскому флоту , которая оказывает огромное давление на российский генштаб.
- Кроме того, накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что украинские военные во время контрнаступательных действий успешно оттесняют россиян, постепенно выбивают противника с его позиций и способны прорваться через некоторые укрепленные линии обороны оккупантов.
- В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в начале сентября отметил , что украинское контрнаступление двигается в правильном направлении.
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