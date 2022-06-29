"Тело на дороге лежит. Мы на машинах туда-сюда ездили": в перехваченном разговоре оккупант рассказывал об убийствах в Херсоне
В новом перехвате ГУР российский оккупант рассказывает девушке, как военные РФ убивали гражданских в оккупированном Херсоне
Об этом сообщает в фейсбуке Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Рашист с улыбкой рассказывает своей девушке, как он с другими оккупантами убивал гражданских, а затем издевался над их телами.
"Заезжаем в Херсон - трупы валяются. Руки, ноги, тело отдельно, головы... В город заезжали, зачищали, труп лежит прямо на дороге, и мы по нему прямо на машинах, по голове туда-сюда ездили", - говорит оккупант. девушка.
Захватчик говорит, что расстреливал людей прямо из пушки на технике. Части тел людей разлетались в разные стороны. Девушка полностью поддерживает настроение своего военного, смеется вместе с ним.
Из разговора становится понятно, что оккупант убил 4-5 человек.
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