Об этом сообщает в фейсбуке Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Рашист с улыбкой рассказывает своей девушке, как он с другими оккупантами убивал гражданских, а затем издевался над их телами.

"Заезжаем в Херсон - трупы валяются. Руки, ноги, тело отдельно, головы... В город заезжали, зачищали, труп лежит прямо на дороге, и мы по нему прямо на машинах, по голове туда-сюда ездили", - говорит оккупант. девушка.

Захватчик говорит, что расстреливал людей прямо из пушки на технике. Части тел людей разлетались в разные стороны. Девушка полностью поддерживает настроение своего военного, смеется вместе с ним.

Из разговора становится понятно, что оккупант убил 4-5 человек.

17 июня Reuters сообщил, что Комиссии ООН по расследованию военных преступлений, совершенных в Украине во время российского вторжения, пока не удалось "установить контакт" с Россией.

15 мая прокурор Гаагского суда Карим Хан сообщил, что для расследования военных преступлений России в Украину приедут 42 следователя Международного уголовного суда.

15 июня в Харькове генпрокурор Ирина Венедиктова и прокурор Гаагского суда Карим Хан осмотрели обстрелянные россиянами Северную Салтовку и Шевченковский район

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